Об этом сообщает ОК "Юг".

По данным ОК, сейчас вполне возможно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне.



Кроме того, утром 8 июля оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Смерч". Попали в объект инфраструктуры. Также россияне в очередной раз использовали более десятка запрещенных кассетных и фугасных снарядов.



Предварительно пострадавших нет. Масштабы разрушений уточняются.



ОК "Юг" также сообщает, что российские войска продолжают держать блокаду судоходства и угрожать применением 40 крылатых ракет по всей территории Украины. В настоящее время в акватории моря находятся 4 надводных, 2 подводных ракетоносителя и 3 больших десантных корабля.



"Не подвергайте себя опасности. Оперативно и правильно реагируйте на сигналы воздушных тревог, не нарушайте норм правового режима военного состояния, соблюдайте установленные ограничения – это сохранит вам жизнь", - отмечает ОК.

Отмечается, что ситуация в зоне ответственности сил обороны юга сложная, однако контролируется украинскими войсками. Ночью ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли мощные удары по двум командным пунктам российской армии.

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