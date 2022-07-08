Над Черным морем разорвалась ракета Х-31, которую россияне выпустили в сторону Одесщины
Российские оккупанты около 10:00 выпустили в сторону Одесской области ракету из истребителя Су-30. Снаряд разорвался над морем
Об этом сообщает ОК "Юг".
По данным ОК, сейчас вполне возможно изменение тактики врага по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне.
Кроме того, утром 8 июля оккупанты обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Смерч". Попали в объект инфраструктуры. Также россияне в очередной раз использовали более десятка запрещенных кассетных и фугасных снарядов.
Предварительно пострадавших нет. Масштабы разрушений уточняются.
ОК "Юг" также сообщает, что российские войска продолжают держать блокаду судоходства и угрожать применением 40 крылатых ракет по всей территории Украины. В настоящее время в акватории моря находятся 4 надводных, 2 подводных ракетоносителя и 3 больших десантных корабля.
"Не подвергайте себя опасности. Оперативно и правильно реагируйте на сигналы воздушных тревог, не нарушайте норм правового режима военного состояния, соблюдайте установленные ограничения – это сохранит вам жизнь", - отмечает ОК.
Отмечается, что ситуация в зоне ответственности сил обороны юга сложная, однако контролируется украинскими войсками. Ночью ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли мощные удары по двум командным пунктам российской армии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.52
-
EUR
Покупка 35.22Продажа 36.45
- Актуальное
- Важное