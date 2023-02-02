Над Черным морем ПВО сбила российский беспилотник

Об этом информирует спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

"При попытке проведения воздушной разведки на юге страны, силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" над Черным морем на подлете к Николаевской области", - пишет Назаров.

В пятницу, 27 января, украинское ПВО уничтожило российский штурмовик Су-25.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb