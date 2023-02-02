Над Черным морем ПВО сбила российский беспилотник
В четверг, 2 февраля, над Черным морем украинская ПВО сбила российский беспилотник "Орлан-10"
Об этом информирует спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
"При попытке проведения воздушной разведки на юге страны, силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" ликвидирован очередной российский БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" над Черным морем на подлете к Николаевской области", - пишет Назаров.
- В пятницу, 27 января, украинское ПВО уничтожило российский штурмовик Су-25.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 42.75Продажа 43.73
- Актуальное
- Важное