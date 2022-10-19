Над Черниговщиной ПВО сбила две российские ракеты
19 октября стало известно, что противовоздушная оборона ВСУ сбила две ракеты армии России над Черниговской областью
Об этом информирует Оперативное командование "Север" .
"Силы обороны Черниговщины сбили над Коптями две ракеты. Наши защитники всегда на страже! Вместе к победе!" – прокомментировала пресс-служба.
- 18 октября в Киеве на левом берегу зафиксировано три прилета в объект энергетической инфраструктуры, а в Броварах сработала система ПВО.
- Около двух часов дня 19 октября в Киевской области работала Противовоздушная оборона.
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