Об этом информирует Оперативное командование "Север" .

"Силы обороны Черниговщины сбили над Коптями две ракеты. Наши защитники всегда на страже! Вместе к победе!" – прокомментировала пресс-служба.

18 октября в Киеве на левом берегу зафиксировано три прилета в объект энергетической инфраструктуры, а в Броварах сработала система ПВО.

Около двух часов дня 19 октября в Киевской области работала Противовоздушная оборона.

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