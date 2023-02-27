Над Черниговщиной ночью сбили три "шахеда"

Об этом сообщает оперативное командование "Пивнич" в Telegram.

ОК "Пивнич" около 12 ночи сообщило, что на Черниговщине уже есть "минус" "Шахед".

Впоследствии оперативное командование сообщило об збитии еще двух беспилотников.