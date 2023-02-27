Над Черниговщиной ночью сбили три "шахеда"
Силы противовоздушной обороны сбили над Черниговской областью три беспилотника-камикадзе типа "Шахед"
Об этом сообщает оперативное командование "Пивнич" в Telegram.
ОК "Пивнич" около 12 ночи сообщило, что на Черниговщине уже есть "минус" "Шахед".
Впоследствии оперативное командование сообщило об збитии еще двух беспилотников.
- Утром 24 февраля российские оккупанты обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей из минометов, зафиксировано 11 приходов.
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