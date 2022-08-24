Об этом информирует в телеграмме глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над Черкасщиной вражескую ракету", - говорится в сообщении.

Очевидцев просят не публиковать фото или видео.

Воздушная тревога началась в 10.13 и закончилась в 11.25.

"Не подвергайте всех повторным атакам по локациям! И обязательно берегитесь во время воздушных тревог!" – добавил Табурец.

В российско-украинской войне погиб бывший сельский голова расположенного недалеко от Смелы села Самгородок Черкасского района Черкасской области Степан Педченко.

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