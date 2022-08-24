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Над Черкасщиной украинская ПВО сбила российскую ракету

24 августа, 2022 среда
12:01
война с Россией

24 августа во время воздушной тревоги противовоздушная оборона сбила ракету российских оккупантов

Об этом информирует в телеграмме глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над Черкасщиной вражескую ракету", - говорится в сообщении.

Очевидцев просят не публиковать фото или видео.

Воздушная тревога началась в 10.13 и закончилась в 11.25.

"Не подвергайте всех повторным атакам по локациям! И обязательно берегитесь во время воздушных тревог!" – добавил Табурец.

  • В российско-украинской войне погиб бывший сельский голова расположенного недалеко от Смелы села Самгородок Черкасского района Черкасской области Степан Педченко.

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военные силы Украины
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