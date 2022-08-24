Над Черкасщиной украинская ПВО сбила российскую ракету
24 августа во время воздушной тревоги противовоздушная оборона сбила ракету российских оккупантов
Об этом информирует в телеграмме глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
"Во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над Черкасщиной вражескую ракету", - говорится в сообщении.
Очевидцев просят не публиковать фото или видео.
Воздушная тревога началась в 10.13 и закончилась в 11.25.
"Не подвергайте всех повторным атакам по локациям! И обязательно берегитесь во время воздушных тревог!" – добавил Табурец.
- В российско-украинской войне погиб бывший сельский голова расположенного недалеко от Смелы села Самгородок Черкасского района Черкасской области Степан Педченко.
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