Над ЧАЭС снова подняли флаг Украины
В субботу, 2 апреля, над освобожденной от российских оккупантов Чернобыльской АЭС снова был поднят флаг Украины
Об этом сообщает ЧАЭС в Facebook.
"Сегодня, 02 апреля 2022 года, на промплощадке Чернобыльской АЭС снова развевался флаг Украины и раздался гимн Украины", - говорится в сообщении.
В церемонии принимал участие оперативный персонал станции, обеспечивающий в условиях оккупации и продолжающий обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ЧАЭС.
- 31 марта российские кафиры покинули Чернобыльскую АЭС и Славутич.
- 1 апреля в Энергоатоме сообщили, что на ЧАЭС все оборудование работает в штатном режиме , однако ущерб от пребывания кафиров на станции пока невозможно оценить.
- 1 апреля экс-инженер ЧАЭС Николай Штейнберг заявил, что кафиры тяжелой техникой нарушили почву в зоне отчуждения , которая будет восстанавливаться до лета.
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