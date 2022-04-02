Над ЧАЭС снова подняли флаг Украины

Об этом сообщает ЧАЭС в Facebook.

"Сегодня, 02 апреля 2022 года, на промплощадке Чернобыльской АЭС снова развевался флаг Украины и раздался гимн Украины", - говорится в сообщении.

В церемонии принимал участие оперативный персонал станции, обеспечивающий в условиях оккупации и продолжающий обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ЧАЭС.

31 марта российские кафиры покинули Чернобыльскую АЭС и Славутич.

1 апреля в Энергоатоме сообщили, что на ЧАЭС все оборудование работает в штатном режиме , однако ущерб от пребывания кафиров на станции пока невозможно оценить.

1 апреля экс-инженер ЧАЭС Николай Штейнберг заявил, что кафиры тяжелой техникой нарушили почву в зоне отчуждения , которая будет восстанавливаться до лета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb