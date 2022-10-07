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Над Большой Александровкой в Херсонской области подняли украинский флаг

7 октября, 2022 пятница
09:56
война с Россией

Полиция подняла государственный флаг над деоккупированной Большой Александровкой Херсонской области

Об этом сообщило МВД в телеграмме .

"На Херсонщине в пгт Большая Александровка взвился украинский флаг. Полиция вернулась в Большую Александровку и подняла Флаг Украины над зданием отделения полиции", - подчеркнули правоохранители.

Кроме того, полицейские сообщили о начале работы на дежурных оккупированных от россиян территориях Украины.

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