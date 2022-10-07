Над Большой Александровкой в Херсонской области подняли украинский флаг
Полиция подняла государственный флаг над деоккупированной Большой Александровкой Херсонской области
Об этом сообщило МВД в телеграмме .
"На Херсонщине в пгт Большая Александровка взвился украинский флаг. Полиция вернулась в Большую Александровку и подняла Флаг Украины над зданием отделения полиции", - подчеркнули правоохранители.
Кроме того, полицейские сообщили о начале работы на дежурных оккупированных от россиян территориях Украины.
- 4 октября депутат Херсонского облсовета Игорь Иосипенко сообщил об увольнении Великой Александровки.
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