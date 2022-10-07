Об этом сообщило МВД в телеграмме .

"На Херсонщине в пгт Большая Александровка взвился украинский флаг. Полиция вернулась в Большую Александровку и подняла Флаг Украины над зданием отделения полиции", - подчеркнули правоохранители.

Кроме того, полицейские сообщили о начале работы на дежурных оккупированных от россиян территориях Украины.

4 октября депутат Херсонского облсовета Игорь Иосипенко сообщил об увольнении Великой Александровки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb