Над Белой Церковью сбили российский Ил-76, а на Троещине задержали диверсантов
По состоянию на 3:18 26 февраля ВСУ сбили российский Ил-76 над Белой Церковью, а на Троещине задержали более 60 диверсантов
Об этом пишет Оперативный ВСУ.
"Сбит Ил-76 над Белой Церковью, 60 диверсантов задержаны на Троещине в г. Киеве", - говорится в сообщении.
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