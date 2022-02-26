Над Белой Церковью сбили российский Ил-76, а на Троещине задержали диверсантов

Об этом пишет Оперативный ВСУ.



"Сбит Ил-76 над Белой Церковью, 60 диверсантов задержаны на Троещине в г. Киеве", - говорится в сообщении.

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