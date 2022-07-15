Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Внимание, сегодня вечером в небе Белоцерковского района Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета. Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы. Призываю всех жителей Киевщины оставаться в укрытиях во время воздушных тревог. Не игнорируйте" , – написал Кулеба.

Вечером 15 июля в Днепре прогремела серия мощных взрывов.

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