Над Белоцерковским районом силы ПВО сбили вражескую ракету
Вечером 15 июля украинские силы ПВО сбили над Белоцерковским районом российскую крылатую ракету
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Внимание, сегодня вечером в небе Белоцерковского района Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета. Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы. Призываю всех жителей Киевщины оставаться в укрытиях во время воздушных тревог. Не игнорируйте" , – написал Кулеба.
- Вечером 15 июля в Днепре прогремела серия мощных взрывов.
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