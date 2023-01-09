Над авиабазой США в Ираке сбит военный беспилотник, - Reuters
Международная военная коалиция, возглавляемая США, уничтожила "беспилотную авиационную систему" на базе Айн-эль-Асад в Ираке
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что международная военная коалиция, возглавляемая США, сообщила, что она провела оперативные учения, в ходе которых была уничтожена "беспилотная авиационная система" на базе Айн-эль-Асад.
Однако иракские военные источники предположили, что беспилотник мог иметь враждебные намерения, до сих пор не известно, неясно, переносил ли он взрывчатку. Источники добавили, что о разрушениях и пострадавших не сообщается.
Известно, что миссией международной военной коалиции названа борьба с боевиками "Исламского государства" в Ираке и Сирии.
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