Над авиабазой США в Ираке сбит военный беспилотник, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что международная военная коалиция, возглавляемая США, сообщила, что она провела оперативные учения, в ходе которых была уничтожена "беспилотная авиационная система" на базе Айн-эль-Асад.

Однако иракские военные источники предположили, что беспилотник мог иметь враждебные намерения, до сих пор не известно, неясно, переносил ли он взрывчатку. Источники добавили, что о разрушениях и пострадавших не сообщается.

Известно, что миссией международной военной коалиции названа борьба с боевиками "Исламского государства" в Ираке и Сирии.

20 ноября турецкие силы нанесли около 25 ударов по сирийским провинциям Ракка, Хасеке и Алеппо, где расположены позиции курдов. Не менее 31 человек погиб в результате атаки турецких военных.

21 ноября курдская вооруженная организация YPG нанесла ракетные удары по Югу Турции. По информации турецких властей, курдские ополченцы выпустили по району Каркомыш 5 ракет. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассматривает возможность проведения наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной части.

Позже Соединенные Штаты отреагировали на проведение Турцией операции против курдов в Сирии и Ираке. Вашингтон призвал к деэскалации в Сирии.

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