Соответствующее обращение ГУР опубликовало в своем телеграмме.

Свое обращение разведчики начали с факта того, что российские школьники в этом году усвоят один урок: увеличилось количество сирот.

Они пишут, что этот год будет для российских детей годом открытий.

"Вы узнаете, что ваша страна преступник, террорист и убийца, вы почувствуете, что такое нищета и холод, когда нечего одеть и постоянно хочется кушать, когда постоянно плачет мама и у вас, как у ваших сверстников больше нет и никогда не будет папы", – пишут в разведке.

Они просят детей присмотреться, сколько их одноклассников пришли на ежегодную линейку сами или только с мамой, ведь их папы пошли на войну в Украину убивать других людей. Их бросила там власть и командование.

Также разведчики призвали школьников остановить родителей, не отпускать их воевать. Для этого предложили несколько вариантов: просить его вместе с мамой остаться дома, остаться в живых; сходить к папе на работу и попросить его начальника не отпускать отца на войну; если же папа уже ранен в больнице, то просить его после выздоровления остаться с ними. Также детям предлагают пойти в воинскую часть и попросить военное руководство вернуть папу домой с поля боя или позвонить отцу и убедить его сдаться в плен.

"Сегодня, придя после уроков домой, начните спасать жизнь своему отцу. Ведь так здорово, когда первого сентября тебя провожает в школу папа", - призвали в разведке.

Ранее разведка обратилась к крымчанам с просьбой сообщить о самых популярных местах отдыха во время "бархатного сезона".