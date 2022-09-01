"Начните спасать жизнь своему отцу": украинские разведчики обратились к российским школьникам
Главное управление разведки Минобороны Украины обратилось на русском языке к российским школьникам с призывом спасти родителей от гибели на войне
Соответствующее обращение ГУР опубликовало в своем телеграмме.
Свое обращение разведчики начали с факта того, что российские школьники в этом году усвоят один урок: увеличилось количество сирот.
Они пишут, что этот год будет для российских детей годом открытий.
"Вы узнаете, что ваша страна преступник, террорист и убийца, вы почувствуете, что такое нищета и холод, когда нечего одеть и постоянно хочется кушать, когда постоянно плачет мама и у вас, как у ваших сверстников больше нет и никогда не будет папы", – пишут в разведке.
Они просят детей присмотреться, сколько их одноклассников пришли на ежегодную линейку сами или только с мамой, ведь их папы пошли на войну в Украину убивать других людей. Их бросила там власть и командование.
Также разведчики призвали школьников остановить родителей, не отпускать их воевать. Для этого предложили несколько вариантов: просить его вместе с мамой остаться дома, остаться в живых; сходить к папе на работу и попросить его начальника не отпускать отца на войну; если же папа уже ранен в больнице, то просить его после выздоровления остаться с ними. Также детям предлагают пойти в воинскую часть и попросить военное руководство вернуть папу домой с поля боя или позвонить отцу и убедить его сдаться в плен.
"Сегодня, придя после уроков домой, начните спасать жизнь своему отцу. Ведь так здорово, когда первого сентября тебя провожает в школу папа", - призвали в разведке.
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