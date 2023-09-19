Начнется борьба за Чечню: военный эксперт Притула о событиях в случае смерти Кадырова

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Смерть Кадырова может привести к серьезным последствиям на Кавказе, в том числе для властей России. Кадыров имел определенные договоренности с Кремлем и держал баланс между интересами чеченского народа и Москвой. Сейчас этого баланса не будет. Потоки, в которых Кадыров был арбитром, перестанут быть скрытыми" ", – объяснил Притула.

По словам полковника запаса СБУ, начнется борьба за финансовые потоки и борьба за независимость Чечни.

"Поэтому россияне уже стягивают правоохранительные органы в Чечню. Они сейчас опрокидывают спецотряд "Ахмат" в Чечню. То есть происходят процессы, свидетельствующие о том, что с Кадыровым не все в порядке. Кремль уже готовится, что Кадыров перестанет существовать", - добавил Притула.