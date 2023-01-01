Чего греха таить, в начале нового года мы часто обещаем себе измениться в чем-то к лучшему. Каждый планирует свое: кто-то заняться спортом или сбросить лишний вес, кто-то – налечь на изучение иностранного языка, кто-то – засесть за написание диссертации. Да мало ли целей, к каким по разным причинам в прошлом никак не доходили руки, а в этом году уж точно дойдут!

Конечно, положа руку на сердце, признаемся, что в этом году, как и во все предыдущие, нам вряд ли удастся реализовать полезные и благородные планы, однако снова и снова обещаем себе заняться ими уже плотно. Вот теперь уже серьезно, никаких отговорок, с Нового года, сразу после праздников, с понедельника. Хотя практика показывает, что в девяти случаях из десяти все будет, как всегда, без изменений.

Начать новую жизнь банально тяжело! Ведь наши обеты измениться к лучшему всегда предполагают какую-то медленную, сложную и малоприятную деятельность. Никто ведь не обязуется с Нового года начать пить больше пива или дольше зависать в компьютере. Нет, мы клянемся больше работать, ограничивать себя в лакомствах и развлечениях, творить красоту духовной сущности и другую подобную лабуду

Но почему нам никак не удается начать с нового года новую жизнь? Элементарно, Ватсон, потому что начать новую жизнь банально тяжело! Ведь наши обеты измениться к лучшему всегда предполагают какую-то медленную, сложную и малоприятную деятельность. Никто ведь не обязуется с нового года начать пить больше пива или дольше зависать в компьютере. Нет, мы клянемся больше работать, ограничивать себя в лакомствах и развлечениях, творить красоту духовной сущности и другую подобную лабуду. То есть, мы ставим перед собой довольно сложные цели, которых по определению трудно достичь. В этом главная проблема - чтобы выполнить поставленные обеты, нужно себя постоянно принуждать, а это тяжело и неприятно.

Однако уже сам факт постановки такой цели является положительным явлением, поскольку, по сути, это первый шаг на пути к ее реализации. Следующим шагом должно стать обнародование своей цели перед родными и близкими – тем самым мы словно отрезаем себе путь к отступлению, ведь не сумев выполнить обеты, мы не просто терпим поражение в собственных глазах, но и теряем лицо в глазах тех, чье мнение для нас важно. Поэтому наука советует не просто ставить перед собой определенные цели, но максимально обнародовать их.

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Неудивительно, что размышления об индивидуальных новогодних обетах невольно побуждают задуматься о том же в масштабах всего общества. В XXI веке украинцы уже дважды подводили черту под определенным этапом своей истории, надеясь качественно изменить свою жизнь с вхождением в новую эпоху, это было после Оранжевой революции и после Революции достоинства. Однако, несмотря на обещания самим себе начать новую жизнь страны с чистого белого листа, после праздников революционного обновления приходили серые будни и все возвращалось на круги своя: обеты не выполнялись и наступало жестокое разочарование.

В отличие от отдельных людей, которые сами обещают себе начать новую жизнь с определенной временной отметки, от имени общества обещания составляют именно его лидеры. И эти лидеры должны иметь действительно огромную силу воли, чтобы принудить общество к тяжелому труду для его самосовершенствования

На первый взгляд, главной причиной стало то, что общество самоустранилось от реализации обета двигаться в сторону Европы, передоверив его исполнение элите, которая оказалась не на высоте. Но на самом деле другого пути и не существует, ведь в отличие от отдельных людей, которые сами обещают себе начать новую жизнь с определенной временной отметки, от имени общества обещания составляют именно его лидеры. И эти лидеры должны обладать действительно гигантской силой воли, чтобы принудить общество к тяжелому труду для его самосовершенствования. В нашем случае оба раза ведущий слой общества оказался не очень удачным, но и общество, в свою очередь, не было готово меняться. А оно должно иметь незаурядную мотивацию, чтобы согласиться покинуть свою "зону комфорта" и подчинить привычный жизненный ритм железной воле лидеров. Так, как это было, скажем, во время II Мировой войны в Великобритании, когда премьер-министр страны Уинстон Черчилль заявил, что не обещает гражданам ничего, кроме крови, тяжелого труда, пота и слез, но общество согласилось с этой программой для того, чтобы выстоять и победить.

Как будет в Украине на этот раз, удастся ли нам после победной войны с третьей попытки построить такую Украину, о которой мы все мечтаем: без коррупции и олигархов, современное демократическое, открытое европейское государство? На этот вопрос тяжело ответить. То, что сегодня наш правящий слой, как и большинство общества, декларирует курс на европейские ценности и стандарты, не означает, что после победы все они будут единогласно работать на тот же результат, ведь договориться о целях всегда легче, чем о методах их достижения, а после победы политические силы будут по-разному понимать, какой путь развития является оптимальным для Украины в целом и для их политического будущего в частности. Однако надеюсь, что на этот раз видение политического будущего нашей страны будет умещаться в более узкий диапазон, чем до войны, в частности, российский вектор будет категорически отвергнут.

Надеюсь, что на этот раз видение политического будущего нашей страны будет умещаться в более узкий диапазон, чем до войны, в частности, российский вектор будет категорически отвергнут.

А еще одним аргументом в пользу того, что на этот раз Украина изменится в соответствии с правильными, евроатлантическими образцами, является второе необходимое условие, о котором говорилось выше, а именно: обнародование своих целей. Правда, мы и во время обеих революций громко заявляли, что хотим идти в Европу, но тогда наши заявления мало кто услышал, а услышавшие вряд ли восприняли их серьезно. Теперь Украина не просто обнародовала свои цели, но кровью подтвердила приверженность либерально-демократическому выбору и отступить от этого обета сегодня означает потерять лицо как перед всем цивилизованным миром, так и перед самим собой. Сегодня за нашим ведущим слоем следят как снаружи, так и изнутри, коридора для маневра у них почти не осталось, и именно в этом мой оптимизм.

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А напоследок просто для интереса приведу некоторые рекомендации психологов о ряде конкретных и очень простых шагов, помогающих существенно повысить шансы успешной реализации своих обетов. Эти шаги одинаково эффективны как для отдельных лиц, так и для общества в целом, вот они:

Разделите обещание на цепочку небольших шагов и промежуточных результатов.

Расскажите о нем родным и друзьям, так вы получите их поддержку и повысите психологическую цену поражения.

Регулярно напоминайте себе преимущества поставленных целей.

Ведите учет своих результатов.

Желаю удачи в реализации своих жизненных целей!

Специально для Еспресо.

Об авторе. Игорь Танчин, политолог, журналист.

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