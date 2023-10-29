Начиная с 2025 года, Украина прекратит транзит российского газа, - глава правления "Нафтогаза" Чернышев
Глава правления "Нефтегаза" Алексей Чернышев рассказал, что Украина до сих пор транспортирует российский газ, чтобы поддержать европейских партнеров, однако до конца 2024 года соглашение завершится
Об этом он сказал в интервью " Радио Свобода ".
"Украина продолжает транзит российского газа исключительно с целью поддержки наших европейских коллег, европейских партнеров, определенных стран Евросоюза, особенно тех так называемых land locked стран, которые не имеют выхода к морям. И сегодня они нуждаются в этом объеме", - пояснил Чернышов.
Он также отметил, что Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа до 2027 года, однако Украина стремится "ускорить и стимулировать этот процесс".
Глава правления "Нафтогаза" сообщил, что соглашение о транзите закончится в конце 2024 года.
"Что касается этого контракта - должны также быть надежным партнером для наших европейских партнеров, для стран, которые в этом нуждаются. Но это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены или инициативы его продолжать", - говорит он.
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