Начиная с 2025 года, Украина прекратит транзит российского газа, - глава правления "Нафтогаза" Чернышев

Об этом он сказал в интервью " Радио Свобода ".

"Украина продолжает транзит российского газа исключительно с целью поддержки наших европейских коллег, европейских партнеров, определенных стран Евросоюза, особенно тех так называемых land locked стран, которые не имеют выхода к морям. И сегодня они нуждаются в этом объеме", - пояснил Чернышов.

Он также отметил, что Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа до 2027 года, однако Украина стремится "ускорить и стимулировать этот процесс".

Глава правления "Нафтогаза" сообщил, что соглашение о транзите закончится в конце 2024 года.



"Что касается этого контракта - должны также быть надежным партнером для наших европейских партнеров, для стран, которые в этом нуждаются. Но это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены или инициативы его продолжать", - говорит он.