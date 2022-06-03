Начинается такое расслабление, будто живем не в ожидании, а уже после победы, - Портников

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Рядом с продолжающейся войной, которая не завершилась, итогов которой мы абсолютно не знаем и не представляем. Не знаем ответа на ни один из вопросов, с каким количеством граждан мы завершим эту войну, с каким экономическим потенциалом, с какими гарантиями безопасности… Однако в Украине на эти 100 дней началось такое расслабление, которое может создать иллюзия, что мы живем после, а не в ожидании победы", - сказал Портников.



Журналист добавил, что то национальное единство, которое было в первые недели войны, начало исчезать. Это несет риск для Украины, поскольку РФ в будущем снова может воспользоваться внутренними раздорами в Украине.



"То национальное единство, которое изменило отношение к Украине на Западе, стало вдохновение на Западе в первые недели войны. Весь политический класс Украины от популистов к национал-демократам стали едины. "Амбоссадоры" российского мира изменили свою позицию и извинились за ошибки. Все стали и вместе этого боролись против этого нашествия. Сейчас этого всего нет фактически. И это ужасно, потому что показывает, в каком состоянии будет украинское общество после окончания военных действий, и как Россия сможет использовать это послевоенное состояние для нового удара по нашим государствам, уже внутреннего", - отметил он. журналист.

“У этой войны еще нет собственного названия. Очевидно, оно появится тогда, когда станут ясны ее результаты. А результаты пока неизвестны", - Максим Умный о 100 днях войны

