Начинается настоящая конкуренция между иностранными производителями в поставках новых вооружений для ВСУ. Колонка Сергея Згурца

Новые вооружения для ВСУ

Кажется, в Украине начинается настоящая конкуренция между американскими и европейскими производителями в поставках новых вооружений для ВСУ. Руководство компании "Украинская бронетехника" сегодня 26 сентября сообщило, что обсуждает с зарубежными партнерами возможность в сжатые сроки поставить для ВСУ боевую машину пехоты ASCOD. К лицензионному производству БМП ASCOD будут также привлечены General Dynamics European Land Systems (европейское отделение американской компании General Dynamics, являющейся разработчиком этой машины), а также восточноевропейская компания Czechoslovak Group.



ASCOD – это универсальная платформа, которая может быть вооружена разными видами боевых модулей, разными калибрами пушек, включая пушки 105 мм и 120 мм, что фактически может превращать эту платформу в легкий танк. И тут уже начинается интрига, потому что к этому времени было ясно, что возможности переоснащения украинской армии новыми БМП основываются на определенных договоренностях с компанией BAE Systems, производящей шведскую БМП CV-90.



Говорилось о том, что Украина хочет производить около тысячи CV-90. Сейчас мы видим, что ситуация начинает выходить на столь определенную конкуренцию. Потому что развертывание такого лицензионного производства заставляет этих главных партнеров, BAE Systems и General Dynamics, иначе относиться к украинскому рынку.



Машины CV-90 и ASCOD чем-то схожи. Важное значение будет определять и параметры, и качество той или иной машины. Если мы берем только показатели по цене, то известно, что ASCOD, по данным от оружейников, ведущих переговоры с General Dynamics, говорят, что эта машина с модулем 30 мм может стоить где-то в пределах 5 млн евро. Такая цена выглядит соблазнительной, потому что покупавшие Чехия и Словакия CV-90 от Швеции выходили по цене от 8 до 8,5 млн евро за машину.



Понимаем, что начинается определенная конкуренция при лицензионном производстве развертывания мощностей в Украине. Все показатели будут иметь значение: стоимость, ходовые качества, бронезащита.



Мы находимся только в начале важного пути по переоснащению украинской армии. Важно, чтобы эта конкуренция завершилась результатом, действительно нужным ВСУ с точки зрения получения эффективной, качественной и относительно недорогой машины. Новая техника нам крайне нужна, потому что пока мы полагаемся на внешнюю помощь, хотя развитие собственного ВПК не менее важное составляющее, учитывая длительный характер войны с РФ.

Ситуация на фронте. Юг

Сейчас главные переговоры с противником ведутся на линии фронта, где на каждом участке есть свои особенности. И главное внимание у всех приковано к югу. Там наши войска пробивают многоэшелонную оборону противника. В частности вблизи Работиного – это идет в сложных условиях враждебного противодействия.





При этом командующий оперативным направлением "Таврия" Александр Тарнавский на днях заявил, что большой прорыв Украины, который должен быть самым большим в этом контрнаступлении, еще впереди. Я думаю, что это произойдет после Токмака, сказал Тарнавский об этом прорыве. И отметил, что Токмак – цель минимум, а дальше нужно выйти к государственным границам Украины, если зима не замедлит контрнаступление наших Вооруженных Сил.

Однако до Токмака еще 18 км и сейчас Генштаб ВСУ дозированно подает информацию о динамике на юге. Все сейчас следят за событиями из спутниковых снимков, отдельных видео, которые появляются с обеих сторон боевых действий.

Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса ВСУ рассказал, что за последнюю неделю войска стратегической группировки "Таврия" продвинулись юго-западнее и западнее Вербового. Взяли под контроль шоссе Пологи – Воскресенка. Вышли на северную окраину Вербового и начали бои в населенном пункте. Проходят бои в Новопрокоповке, возле Работино. Противник в районе села Копани пытался атаковать подразделением 76-й десантно-штурмовой дивизии, потому что до сих пор мечтает вернуть Работино. Также враг ввел 387-й мотострелковый полк территориальных войск, входящий в состав вновь сформированной 44-й воздушно-десантной дивизии. Российские войска без успеха атаковали вблизи Малой Токмачки, Новоданиловки, Вербового.



Полковник запаса ВСУ отметил, что на боевые действия обеих сторон влияет плотное минирование, разветвленная система оборонных рубежей и позиций, мешающая широко маневрировать, чтобы продвигаться. Также множество инженерных заграждений и естественных препятствий затрудняет ведение боевых действий. "Таврия" на протяжении последней недели продвигалась достаточно медленно, но сосредоточила свои усилия на физическом уничтожении противника. То есть у ребят стоит огромный объем огневых задач, которые нужно выполнить, чтобы продвигаться.

Господин Виктор добавил, что на Запорожском направлении стратегия противника заключается в "торговле территориями", которые он ранее захватил, то есть до последней возможности обороняется в каждой посадке, на каждом опорном пункте. Россияне отступают, а после этого при первой возможности пытаются провести контратаку и вернуть себе хоть что-нибудь. Почти никогда они не добиваются результата, но это требует отвлекаться на то, чтобы отражать вражеские контратаки. Также захватчик пытается нанести нам урон.

Что касается ATACMS, которые нам передаются с кассетной боевой частью, то господин Кевлюк отметил, что эти ракеты представляют угрозу, по крайней мере, всем враждебным объектам в глубине до 160 км. А если мы получим модификацию до 300 км, то для противника соответственно возрастает масштаб опасности. Все легко бронированные цели становятся добычей ATACMS. То есть авиация на аэродромах подскока (передовой аэродром для дозаправки и перевооружения авиационных частей - ред.), элементы системы ПВО, командные пункты, неразмещенные в защищенных сооружениях, также узлы связи командных пунктов, составы любого пошиба, места сосредоточения неукрытой живой силы – все это может являться объектом внимания наших ракетных подразделений. Однако одними ракетными ударами нам войны не выиграть, потому артиллерия нужна. Было бы неплохо, если бы мы получили ударные самолеты. Комплексная триада (ракетные войска, артиллерия, ударная авиация) намного упростили бы достижение успеха операции оперативно-стратегической группировки "Таврия".



Эксперт Центра оборонных стратегий считает, что у РФ нет скрытой мобилизации, а происходит плановый процесс рекрутинга для поддержания численности российской группировки на минимально приемлемом уровне, чтобы проводить боевые действия. То есть войска РФ комплектуются контрактниками. Если противник имеет планы предпринять следующей весной наступательные действия, то он обязан формировать стратегические резервы, ведь все имеющиеся израсходованы. Если весной враг хочет проводить стратегическую наступательную операцию, то с каждым днем в РФ должна начаться мобилизация, иначе не успеют.

Технологические разработки систем РЭБ для ВСУ

А дальше поговорим о противостоянии с врагом в области технологии, где у него до поры до времени было преимущество. Речь о системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). За короткое время у нас в Украине развился и окопный РЭБ, и объектовый, и мобильный. Сейчас ряд украинских компаний производят и продолжают создавать новые образцы, которые нужны нашим Вооруженным силам для противостояния вражеским дронам и системам связи.



Юрий Момот, заместитель генерального директора компании "Пиранья Тех", рассказал, что каждые два месяца их компания пытается отдать свою новую разработку по системам РЭБ на тестирование и испытание. На сегодняшний день основная цель – сделать защиту техники от FPV-дронов и дронов, которые делают сбросы. Такой образец сейчас тестируется в разных условиях. Это универсальная система, состоящая из модулей, цель которой – нарушить работу вражеского дрона. Разработка позволяет захватить весь спектр диапазонов, которые используют FPV- дроны противника.



Заместитель генерального директора компании "Пиранья Тех" отметил, что основными покупателями таких разработок являются благотворительные фонды, городские администрации, сельские советы, также есть и частные лица, то есть поддерживающие определенные подразделения. С министерством обороны идет процесс постановки на вооружение некоторых прошедших испытания образцов, а теперь формируется потребность в закупке.