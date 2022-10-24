Об этом в эфире Еспресо сказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Грязная" бомба – это бомба, в которую заложена обычная взрывчатка с элементами радионуклидов. Они могут быть в виде раствора или порошка. Они своим ионизирующим излучением влияют на живые организмы. У человека поажаются внутренние органы и начинается лучевая болезнь", - рассказал он.

Романенко подчеркнул, что есть разновидности грязной бомбы.

"Есть "соленая бомба" - когда во время подрыва ядерной или термоядерной бомбы формируются элементы радиоактивного заражения. В СССР она разрабатывалась с 1953-го по 1958 год, проводились испытания. Основой для радиоактивных элементов, заражающих поверхности, являются отходы от деятельности АЭС. Их можно применять для производства "грязных бомб". Они остались в РФ и есть вероятность применения. Россияне могут это сделать под другим флагом, обвинив в этом Украину", - считает генерал-лейтенант.