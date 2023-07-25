Об этом Зеленский написал в телеграме.

Глава страны, парламент и правительство обсудили пути интеграции с Североатлантическим альянсом.

"Собрал представителей ВР и чиновников, чтобы подготовить практические шаги по реализации решений Вильнюсского саммита", - написал украинский лидер.

Президент подчеркнул, что у страны есть четкий план запуска Совета Украина – НАТО на всех уровнях: "Его работу на уровне послов увидим уже завтра, во время срочно созванного заседания по ситуации в Черном море".

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Зеленский добавил, что началась совместная подготовка плана взаимосовместимости с Альянсом.

Фото: телеграм Зеленского

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. Впервые саммит принимает Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивают тысячи военнослужащих, небо защищают комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это похоже на "неготовность пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс при помощи Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решения Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок. Впоследствии он сообщил, что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, также неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокоментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальными".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали совместную декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению смогут присоединиться все желающие страны.

Министр обороны Украины Алексей Резников в воскресенье, 23 июля, заявил, что во время следующего саммита НАТО летом 2024 года Украину, вероятно, смогут принять в Альянс.

Детальнее о событиях на полях саммита читайте в текстовом онлайне Еспресо