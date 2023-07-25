Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир "Начинаем подготовку плана взаимосовместимости с НАТО": Зеленский провел совещание с представителями парламента и правительства

"Начинаем подготовку плана взаимосовместимости с НАТО": Зеленский провел совещание с представителями парламента и правительства

25 июля, 2023 вторник
17:40
Мир

Во вторник, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский собрал Верховную Раду и Кабинет Министров для реализации решений Вильнюсского саммита

Об этом Зеленский написал в телеграме.

Глава страны, парламент и правительство обсудили пути интеграции с Североатлантическим альянсом.

"Собрал представителей ВР и чиновников, чтобы подготовить практические шаги по реализации решений Вильнюсского саммита", - написал украинский лидер.

Президент подчеркнул, что у страны есть четкий план запуска Совета Украина – НАТО на всех уровнях: "Его работу на уровне послов увидим уже завтра, во время срочно созванного заседания по ситуации в Черном море".

Читайте также: Глава минобороны Эстонии рассказал о критериях вступления Украины в НАТО

Зеленский добавил, что началась совместная подготовка плана взаимосовместимости с Альянсом.

Фото: телеграм Зеленского

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. Впервые саммит принимает Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивают тысячи военнослужащих, небо защищают комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это похоже на "неготовность пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс при помощи Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решения Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок. Впоследствии он сообщил, что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, также неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокоментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальными".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали совместную декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению смогут присоединиться все желающие страны.

Министр обороны Украины Алексей Резников в воскресенье, 23 июля, заявил, что во время следующего саммита НАТО летом 2024 года Украину, вероятно, смогут принять в Альянс.

Детальнее о событиях на полях саммита читайте в текстовом онлайне Еспресо

Новости
Общество
Президент Украины
НАТО
Владимир Зеленский
Вступление в НАТО
Читайте также:
колаборант Луганщина Сватове
23 июля, 2023 воскресенье
На временно оккупированную Луганскую область россияне массово заселяют представителей малых народов РФ, - Гайдай
Онуфрій
23 июля, 2023 воскресенье
"Кто целится в небо, попадает в конце концов в самого себя", - Онуфрий двусмысленно отреагировал на разрушение собора в Одессе
24 июля, 2023 понедельник
В Украине ликвидировали командира "Ленинградского полка" полковника Вашунина
Киев
+30°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.72
    Покупка 36.72
    Продажа 37.45
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.77
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
25 июля
20:03
OPINION
…Кто купался голым?
19:46
Обновлено
Бывший одесский военком Борисов арестован с правом внесения залога
19:23
В Греции упал самолет, тушивший лесные пожары: оба пилота погибли
18:29
Обновлено
В России "суд" продлил арест до 13 ноября 18 бойцам батальона "Айдар"
18:25
Эксклюзив
Многие украинцы лишены права на правосудие, - заместитель председателя правоохранительного комитета Рады Осадчук
18:16
Суд арестовал на два месяца без права внесения залога нардепа от ОПЗЖ Пономарева
18:06
OPINION
Минкульт как министерство слабости
18:04
В большинстве регионов Украины станет прохладнее, ожидаются дожди: прогноз погоды на 26 июля от Натальи Диденко
18:03
Обновлено
Алексей Навальный
Навальный и Ходорковский назвали террориста Гиркина "политическим заключенным"
18:02
Новости компаний
Театр компании Ferrexpo собирает деньги на ВСУ и планирует привезти спектакль в Киев
17:52
МИД Молдовы вызвал посла РФ из-за журналистского расследования о шпионаже за властями страны
17:45
Спасем жизнь наших защитников: срочный сбор на авто для военных
17:18
День идей в Одессе посвятили вопросам возрождения украинского бизнеса
17:12
В Нидерландах судья, пытавшаяся повлиять на дело MH17, ушла в отставку
17:10
Эксклюзив
Враг все чаще не доезжает по железной дороге до Мелитополя, - Федоров
17:03
Эксклюзив
"Зима может быть более сложной, чем прошлая": эксперт по энергетике призвал украинцев готовить павербанки и генераторы
17:00
Обновлено
Водителю, сбившему троих военных на блокпосте в Киеве, сообщили о подозрении
16:58
В Мариуполе оккупанты назвали школу именем генерала Кутузова, который обстреливал город
16:50
Украина закачала в хранилища 80% газа для отопительного сезона
16:43
Киев увеличил финансирование военных подразделений до 5 млрд грн
16:30
Обновлено
Зеленский подписал закон об электронных акцизных марках на сигареты и алкоголь
16:25
Российский истребитель повредил американский беспилотник над Сирией
16:21
На ТОТ Запорожской области россияне угрожают депортировать учителей, отказавшихся от сотрудничества
16:17
Эксклюзив
Систематические удары по Крыму – признак подготовки к продвижению ВСУ на юге и деоккупации полуострова, - эксперт Defense Express Рябых
16:04
OPINION
Ткаченко не жалко, но общество аплодировало бы отставке другого кадра
15:56
Коммуникация при помощи движения глаз: новое исследование показало прогресс у пациентов с синдромом замкнутого человека
15:37
Обновлено
Нардеп Аристов написал заявление о сложении полномочий
15:35
РФ ударила по Дому ученых в Одессе: последствия обстрелов. Фоторепортаж
15:32
Незаконно осужденную крымскую журналистку Данилович перевели в тюрьму в РФ
15:16
Сырский побывал на передовой и заявил о необходимости корректировки планов на Бахмутском и Лиманском направлениях
15:14
Во Франции представили дизайн факела Олимпиады-2024
15:08
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:59
Эксклюзив
Вблизи Старомайорского ВСУ имеют определенный успех, - пресс-офицер 128-й отдельной бригады Сил ТрО Курбатов
14:50
До 2030 года в США не будет хватать 67 тыс. работников по производству чипов, - промышленная группа
14:38
Главу МИД Китая, который месяц не появлялся на публике, уволили с должности
14:28
Армия РФ обстреляла Токаровку и Камышаны в Херсонской области: погиб мужчина и раненая женщина
14:27
Ученые впервые подробно описали ископаемый лес, найденный в Японии в 1994 году
14:08
Минприроды России организует вывоз украинских детей из ТОТ Запорожской области
14:06
OPINION
Закупки для армии. Сериал продолжается
13:53
O.Torvald выпустили миниальбом "Голосовые" с аудиосообщениями из Бахмута
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV