Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023, - Ткаченко

Об этом Ткаченко сообщил в Telegram

"Мы не сомневались. Ребята, вы круты! Смелость – это быть украинцем. Это не терять никакой возможности, чтобы сказать миру правду. Гордимся! Спасибо за поддержку, мир! Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023. Это одна с первых побед, самая большая – впереди", - написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В 2017 году Евровидение проходило в Киеве.

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