Начато уголовное производство: в Чехии задержан мужчина, подозреваемый в избиении украинок

Об этом пишет Novinky .

Отмечается, что 23 августа в отношении 48-летнего мужчины открыто уголовное производство по статье о нанесении телесных повреждений и хулиганстве.

В четверг, 24 августа, было внесено представление о заключении мужчины под стражу.

"Мы продолжаем работать над установлением других подозреваемых", – добавили в полиции.