Начато уголовное производство: в Чехии задержан мужчина, подозреваемый в избиении украинок
В Чехии задержан мужчина, подозреваемый в избиении двух украинок в городе Пласы: в отношении него начато уголовное производство
Об этом пишет Novinky .
Отмечается, что 23 августа в отношении 48-летнего мужчины открыто уголовное производство по статье о нанесении телесных повреждений и хулиганстве.
В четверг, 24 августа, было внесено представление о заключении мужчины под стражу.
"Мы продолжаем работать над установлением других подозреваемых", – добавили в полиции.
- Об избиении украинок в Чехии в городе Плассы на севере Пльзенского края стало известно 23 августа. Мужчина напал на женщин после того, как узнал, откуда они.
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