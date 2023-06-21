Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Начата укладка водопровода, который обеспечит Кривой Рог водой из нового источника, – Вилкул

Начата укладка водопровода, который обеспечит Кривой Рог водой из нового источника, – Вилкул

21 июня, 2023 среда
13:23
Общество

Начата укладка водопровода, который обеспечит Кривой Рог водой из нового источника, ведь раньше город потреблял воду преимущественно из Каховского водохранилища

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Началась укладка первой трубы на главном проекте - Ингулец-Южное. Все работают", - написал он.

По его словам, начало заложено, стартовала спайка, но для полной реализации проекта нужно 100 км трубы.

Он также опубликовал видео, на котором видно ход работ.

Ситуация с водоснабжением в Кривом Роге

6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего начало стремительно милить Каховское водохранилище, питавшее часть Днепропетровской области. Александр Вилкул сообщил, что 70% горожан могут в ближайшее время столкнуться с проблемами с водой, ведь в Южное водохранилище перестала попадать каховская вода. Большая часть города потребляет воду именно из Южного водохранилища и только 30% – из Карачуновского. Поэтому Вилкул призвал горожан максимально экономить воду. По его оценкам, воды в Южном водохранилище хватит максимум на полтора месяца. За это время власти рассчитывают наработать решение для дальнейшего обеспечения Кривого Рога водой.

6 июня Кабмин выделил 1,5 млрд грн на строительство нового магистрального водопровода, который поможет обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.

Основной проект – это строительство водоводов ниже города Кривого Рога от реки Ингулец до Южного водохранилища.

"Ингулец мы будем пополнять из Карачунов. Перебрасывание воды необходимо произвести на 30 километров в несколько нитей трубы диаметром 1020 мм плюс строительство насосных, трансформаторных, другой инфраструктуры, закупки оборудования", - пояснил Вилкул.

При этом предложено еще три вспомогательных проекта, которые будут спасать город от обезвоживания, пока реализуется основной проект. Один из них будет финансировать АрселорМиттал – крупнейшее металлургическое предприятие города.

В настоящее время водоснабжение жителей и предприятий существенно ограничено, запрещено полив огородов и дачных участков и работу автомоек.

Новости
Украина
Кривой Рог
новости Кривого Рога
Читайте также:
ЗСУ
20 июня, 2023 вторник
Для выхода на границу в пределах 1991 года нам нужно провести по меньшей мере две наступательные операции - военный аналитик Гетьман
Миротворці ООН
20 июня, 2023 вторник
Америка призвала к "организованному и ответственному" выводу миротворцев ООН из Мали
Джо Байден
20 июня, 2023 вторник
Байден осознанно сделал заявление о "реальности" угрозы применения РФ тактического ядерного оружия, - военный эксперт Мусиенко
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.73
    Покупка 36.73
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.16
    Продажа 40.96
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
21 июня
14:48
Обновлено
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Китай отреагировал
14:27
Эксклюзив
Россияне атакуют Киев, чтобы ПВО не могла полноценно работать на линию фронта, - майор ВСУ Трегубов
14:21
"Оттенки перемен": Книжный Арсенал опубликовал Антипроизведения старшеклассников этого проекта
14:19
единая россия
СБУ обнародовала список политических партий и общественных организаций РФ, угрожающих нацбезопасности Украины
14:19
Radio New Zealand уволило журналиста, который дописывал пророссийскую пропаганду к новостям об Украине
14:02
OPINION
Путин считает Орбана легальным хозяином Закарпатья
13:57
Венгрия нарушила международное право и права военнопленных, когда приняла украинских заключенных, - Лубинец
13:49
Жюри объявило победителей фестиваля зрительского кино Миколайчук OPEN в Черновцах
13:43
В случае подрыва оккупантами "Крымского титана" могут пострадать три соседних страны, – Гуменюк
13:43
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
13:42
В Дии добавили военную облигацию Новая Каховка
13:31
Пользователи Facebook массово жалуются на рекламу ИПСО о Залужном
13:26
Европейский инвестиционный банк предоставит €840 млн на восстановление инфраструктуры Украины
13:22
Оккупанты формируют "Азовский военно-морской район" в составе ВМФ РФ со штабом в Мариуполе
13:21
Поставлял в РФ украинское сырье для производства "калибров": СБУ объявила подозрение российскому олигарху Шелкову
13:05
ДБР объявило подозрение 22 коллаборантам и предателям из Луганщины и Херсонщины
13:05
США выделят $1,3 млрд дополнительной помощи для восстановления Украины
13:01
Пресс-релиз
23 июня - Возьми собаку на работу: Украина привлекает внимание к культуре обращения с животными даже во время войны. Как присоединиться
12:59
"Никто подобного не делал": Шмигаль перечислил четыре шага, необходимых для привлечения активов РФ к восстановлению Украины
12:48
Суд отправил под домашний арест директора департамента КГГА Ткачука из-за дела об укрытии
12:47
В затопленной Голой Пристани зафиксированы значительные разрушения домов, под завалами находятся тела погибших
12:47
В Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди: прогноз погоды на 22 июня от Натальи Диденко
12:30
Зеленский о вступлении в НАТО: Украина является ключевой частью обороны Европы и ожидает смелости союзников признать эту реальность
12:30
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ полностью устраивают бои между передовой и основной линией обороны на юге еще некоторое время, - Згурец
12:26
Обновлено
Британия объявила "исторический пакет финансовой поддержки для Украины" на сумму $3 млрд
12:25
Непогода в Киевской области: работу спасателей усложняет хаотическая застройка и отсутствие полноценного водоотведения
12:05
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 14-20 июня: контрнаступление на уничтожение резервов врага
12:02
OPINION
Шесть вопросов и одно предложение президенту
12:02
Обновлено
В Киеве и области отменили экстренные отключения, все потребители снова со светом, - ДТЭК
12:00
Новости компаний
Лето добрых платежей: платите онлайн картой Mastercard на iPay.ua и помогайте детям вместе с БФ "Таблеточки"
11:29
Эксклюзив
Украине не хватает доноров, стоит попросить ЕС о присоединении к общему банку крови, - экс-замглавы Минздрава
11:15
Пентагон
Минобороны США заказало ракеты AMRAAM более чем на $1 млрд, в том числе и для Украины
11:00
Теперь в Дии можно автоматически закрыть ФЛП
10:51
Планировал помочь РФ обесточить 5 областей Украины: СБУ задержала чиновника Укрэнерго, работавшего на ФСБ
10:43
Россияне дважды пытались ударить по зданию ГУР, последний раз в мае, - The Economist
10:41
Эксклюзив
Сергей Згурец
Россия взяла курс на создание "зоны смерти", чтобы нанести Украине максимальный ущерб, - Згурец
10:40
Инфографика
Курс валют на 21 июня: стоимость доллара, евро, злотого
10:33
Силы обороны уничтожили российских десантиков, направлявшихся на ротацию к Клищиевке, - Генштаб ВСУ
10:27
Обзор
Работает ли "план Маршалла" для Украины, Пентагон нашел дополнительные $6 млрд для ВСУ. Акценты мировых СМИ 21 июня
10:24
Эксклюзив
ВСУ улучшают тактические позиции вблизи Угледара, - военнослужащий Войтко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV