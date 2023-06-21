Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Началась укладка первой трубы на главном проекте - Ингулец-Южное. Все работают", - написал он.

По его словам, начало заложено, стартовала спайка, но для полной реализации проекта нужно 100 км трубы.

Он также опубликовал видео, на котором видно ход работ.

Ситуация с водоснабжением в Кривом Роге

6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего начало стремительно милить Каховское водохранилище, питавшее часть Днепропетровской области. Александр Вилкул сообщил, что 70% горожан могут в ближайшее время столкнуться с проблемами с водой, ведь в Южное водохранилище перестала попадать каховская вода. Большая часть города потребляет воду именно из Южного водохранилища и только 30% – из Карачуновского. Поэтому Вилкул призвал горожан максимально экономить воду. По его оценкам, воды в Южном водохранилище хватит максимум на полтора месяца. За это время власти рассчитывают наработать решение для дальнейшего обеспечения Кривого Рога водой.

6 июня Кабмин выделил 1,5 млрд грн на строительство нового магистрального водопровода, который поможет обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.

Основной проект – это строительство водоводов ниже города Кривого Рога от реки Ингулец до Южного водохранилища.

"Ингулец мы будем пополнять из Карачунов. Перебрасывание воды необходимо произвести на 30 километров в несколько нитей трубы диаметром 1020 мм плюс строительство насосных, трансформаторных, другой инфраструктуры, закупки оборудования", - пояснил Вилкул.

При этом предложено еще три вспомогательных проекта, которые будут спасать город от обезвоживания, пока реализуется основной проект. Один из них будет финансировать АрселорМиттал – крупнейшее металлургическое предприятие города.

В настоящее время водоснабжение жителей и предприятий существенно ограничено, запрещено полив огородов и дачных участков и работу автомоек.