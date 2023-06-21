Начата укладка водопровода, который обеспечит Кривой Рог водой из нового источника, – Вилкул
Начата укладка водопровода, который обеспечит Кривой Рог водой из нового источника, ведь раньше город потреблял воду преимущественно из Каховского водохранилища
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Началась укладка первой трубы на главном проекте - Ингулец-Южное. Все работают", - написал он.
По его словам, начало заложено, стартовала спайка, но для полной реализации проекта нужно 100 км трубы.
Он также опубликовал видео, на котором видно ход работ.
Ситуация с водоснабжением в Кривом Роге
6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего начало стремительно милить Каховское водохранилище, питавшее часть Днепропетровской области. Александр Вилкул сообщил, что 70% горожан могут в ближайшее время столкнуться с проблемами с водой, ведь в Южное водохранилище перестала попадать каховская вода. Большая часть города потребляет воду именно из Южного водохранилища и только 30% – из Карачуновского. Поэтому Вилкул призвал горожан максимально экономить воду. По его оценкам, воды в Южном водохранилище хватит максимум на полтора месяца. За это время власти рассчитывают наработать решение для дальнейшего обеспечения Кривого Рога водой.
6 июня Кабмин выделил 1,5 млрд грн на строительство нового магистрального водопровода, который поможет обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.
Основной проект – это строительство водоводов ниже города Кривого Рога от реки Ингулец до Южного водохранилища.
"Ингулец мы будем пополнять из Карачунов. Перебрасывание воды необходимо произвести на 30 километров в несколько нитей трубы диаметром 1020 мм плюс строительство насосных, трансформаторных, другой инфраструктуры, закупки оборудования", - пояснил Вилкул.
При этом предложено еще три вспомогательных проекта, которые будут спасать город от обезвоживания, пока реализуется основной проект. Один из них будет финансировать АрселорМиттал – крупнейшее металлургическое предприятие города.
В настоящее время водоснабжение жителей и предприятий существенно ограничено, запрещено полив огородов и дачных участков и работу автомоек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.73
Покупка 36.73Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное