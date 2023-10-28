"Начался второй этап войны": Нетаньяху высказался о введении новых сухопутных сил в Газу

Об этом сообщает The Times of Israel.

Нетаньяху заявил, что цели Израиля — уничтожение военных и управленческих возможностей ХАМАС, а также возвращение заложников домой. По словам премьер-министра Израиля, солдаты являются частью наследия еврейских воинов, насчитывающего 3000 лет.

"Мы помним и боремся. Разгромить смертоносного врага и обеспечить свое существование на нашей земле", - сказал Биньямин Нетаньяху о целях израильских воинов.

Нетаньяху говорит, что решение о начале наземной атаки было принято единогласно, как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.