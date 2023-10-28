"Начался второй этап войны": Нетаньяху высказался о введении новых сухопутных сил в Газу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что второй этап войны против ХАМАС начался с введением новых сухопутных сил в Газу
Об этом сообщает The Times of Israel.
Нетаньяху заявил, что цели Израиля — уничтожение военных и управленческих возможностей ХАМАС, а также возвращение заложников домой. По словам премьер-министра Израиля, солдаты являются частью наследия еврейских воинов, насчитывающего 3000 лет.
"Мы помним и боремся. Разгромить смертоносного врага и обеспечить свое существование на нашей земле", - сказал Биньямин Нетаньяху о целях израильских воинов.
Нетаньяху говорит, что решение о начале наземной атаки было принято единогласно, как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.
- В субботу, 28 октября, Израиль заявил , что истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа, включая тоннели террористов, подземные боевые позиции и дополнительные объекты подземной инфраструктуры.
- Кроме того, армия обороны Израиля заявила, что во время ночного авиаудара погиб руководитель военно-воздушных сил ХАМАС Иссам Абу Рукбе и глава военно-морских сил ХАМАСа Ратаб Абу Цагибан .
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