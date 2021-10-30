Начался Всемирный конгресс белорусов
В ночь с 29 на 30 октября 2021 года стартовал Всемирный конгресс белорусов
Об этом рассказывает Еспресо.TV.
"Всемирный конгресс белорусов - это онлайн-конференция, на которой лидеры, эксперты и все желающие в течение 24 часов обсуждают, как помочь Беларуси выйти из политического и гуманитарного кризиса", - говорится в пояснении на Телеграм-канале законно избранной президентом Беларуси Светланы Тихановской, которая приветствовала участников Конгресса.
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Каждый желающий может присоединиться к Конгрессу через сайт belaruscongress.org , заполнить форму для участия, выбрать тему обсуждения.
Соединение происходит через Zoom.
"Для безопасности вы можете не включать камеру", - отмечают организаторы.
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