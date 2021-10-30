Начался Всемирный конгресс белорусов

Об этом рассказывает Еспресо.TV.



"Всемирный конгресс белорусов - это онлайн-конференция, на которой лидеры, эксперты и все желающие в течение 24 часов обсуждают, как помочь Беларуси выйти из политического и гуманитарного кризиса", - говорится в пояснении на Телеграм-канале законно избранной президентом Беларуси Светланы Тихановской, которая приветствовала участников Конгресса.



Читайте на "Цензор.НЕТ" : В Беларуси насчитывается 3 тыс. политзаключенных, - Наталья Радина



Каждый желающий может присоединиться к Конгрессу через сайт belaruscongress.org , заполнить форму для участия, выбрать тему обсуждения.



Соединение происходит через Zoom.



"Для безопасности вы можете не включать камеру", - отмечают организаторы.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb