Начался третий этап эвакуации мирных жителей из Азовстали, - ООН

Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш и его заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс во время заседания Совбеза ООН.



По словам Гриффитса, в настоящее время началась эвакуация мирного населения, скрывавшегося в катакомбах металлургического завода "Азовсталь" от российских обстрелов.

"Два безопасных конвоя после выхода были успешно завершены. В первом, завершенном 3 мая, с завода "Азовсталь" было эвакуировано мирное население, а также 59 человек из соседних окрестностей. Во второй операции, завершенной минувшей ночью, более 320 гражданских были эвакуированы из Мариуполя и близлежащих районов. Третья операция продолжается. Но наша политика состоит в том, чтобы не говорить о деталях до их завершения, чтобы избежать срыва возможного успеха", - сказал Гутерриш.

Он добавил, что к этому времени около 500 мирных жителей "обнаружили долгожданное облегчение после того, как жили под непрерывным обстрелом и с ограниченным доступом к воде, пище и санитарии".



Генсек выразил надежду, что в будущем удастся достичь режима прекращения огня для спасения гражданских, оказавшихся в эпицентре боевых действий в других местах.



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