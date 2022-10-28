Начался необратимый процесс дерусификации энергетического рынка Европы, - эксперт по энергетике Гончар
Эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар считает, что процесс дерусификации энергетического рынка Европы приобрел необратимый характер
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Конечно, только одними экономическими санкциями в нефтяном секторе Россию не остановить. Однако, если взять весь энергетический экспорт России, то более 70% поступлений в бюджет РФ поступает именно из нефтяного сектора. Поэтому удар по этому сектору будет очень чувствительным для РФ", – объяснил Гончар
Эксперт подчеркнул, что Россия не сможет восстановить мощный экспорт нефтепродуктов в Европу.
"Восстановление экспортных мощностей нефти Россией невозможно. Поскольку Европа начала необратимый процесс дерусификации энергетического рынка. Это приобрело необратимый характер, на фоне действий России в последние месяцы. Поэтому возобновить довоенный экспорт нефтепродуктов в Европу России не удастся. Они рассказывают, что будут экспортировать на Восток. Однако для такого экспорта нужно построить очень сложную инфраструктуру. Что тоже является проблемой для РФ", - добавил он.
- 27 октября в Bloomberg сообщили, что США вынуждены пересмотреть план ограничения цен на российскую нефть .
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