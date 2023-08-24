Начался курс на смену власти в России, - политолог Шлинчак

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Надеемся, что очень скоро внутри кремлевской элиты будет большое переформатирование. Когда начинался мятеж Пригожина я говорил, что все указывает на то, что Россией будет руководить коллективное политбюро. Похожая ситуация была в СССР во времена Брежнева. Именно тогда более 2 лет не могли определиться с преемником. Брежнев к тому времени был уже недееспособен, но еще два года оставался во главе партии", - объяснил Шлинчак.

Политолог подчеркнул, что война против Украины станет одним из главных факторов смены власти в России.

"Россия движется к этапу, когда нам будут показывать Путина или его двойника, а за кулисами в кремлевской элите будут происходить большие изменения. Война против Украины и то, что россияне делают на нашей земле, станет одним из главных факторов таких изменений. Ведь российские элиты рано поздно ли будут думать, как выйти из этой ситуации, и здесь уже все будет зависеть от тех, кто будет побеждать в этой гонке за власть в РФ. , что Россия взяла курс на смену власти", - добавил он.