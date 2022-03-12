Начался 17-й день войны: Силы обороны Украины сдерживают наступление, враг деморализован и дезертирует
Силы обороны Украины сдерживают наступление, враг деморализован и отступает.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 06:00 12 марта 2022 года.
"Начались семнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям", - говорится в сообщении.
С начала боевых действий 31 батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории Украины, потеряла боеспособность.
"По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил российской федерации, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины деморализовано, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами. В течение последних трех суток наблюдается движение противника в направлении государственной границы", - сообщили в Генштабе.
Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва.
Противник в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах имеет большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.
На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от Украинских Защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на остальном враг существенно снизил темпы продвижения.
Вооруженные Силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.
- Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что российский генералитет против войны – за ее продолжение только Путин и Шойгу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.93
-
EUR
Покупка 32.47Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное