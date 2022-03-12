Начался 17-й день войны: Силы обороны Украины сдерживают наступление, враг деморализован и дезертирует

Об этом сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 06:00 12 марта 2022 года.

"Начались семнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям", - говорится в сообщении.

С начала боевых действий 31 батальонно-тактическая группа противника, действовавшая на территории Украины, потеряла боеспособность.

"По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил российской федерации, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины деморализовано, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами. В течение последних трех суток наблюдается движение противника в направлении государственной границы", - сообщили в Генштабе.

Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва.

Противник в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах имеет большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.

На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от Украинских Защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на остальном враг существенно снизил темпы продвижения.

Вооруженные Силы Украины в согласованном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что российский генералитет против войны – за ее продолжение только Путин и Шойгу.

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