"Начальство отправило": художник Поярков заявил, что к нему приехала полиция из-за надписи "Зеля Х ** ЛО" на заборе
Художник Сергей Поярков заявил, что из-за надписи "Зеля Х ** ЛО", который он сделал на своем заборе, к нему приехала полиция
Об этом Поярков сообщил в Facebook.
"Пол часа назад к нам приехала полиция. Говорят начальство послало, потому что у меня здесь есть" запрещены надписи "(я изложил ролик где я написал Зеля Х # ЙЛО на СОБСТВЕННОМ заборе в поддержку ветерана, которого незаконно судят в Чернигове)", - написал Поярков.
По словам художника, после его требования к полицейским пригласить руководство правоохранители пошли.
"Я им говорю, то зовите тогда свое руководство, сейчас будет телевидение, адвокаты, активисты, ветераны, готовьтесь публично объяснять где вы видели в нашем законодательстве такое дебильное формулировки как" запрещенные надписи ", кем, когда и где запрещены. Конституцию будете у меня до утра учить. Бежали тихонько ", - рассказал Поярков.
Надпись на собственном заборе Поярков сделал в поддержку руководителя черниговского отделения "Нацкорпусу" Александра Тарнавского, которого судят по обвинению в хулиганстве за надпись на заборе "Зеля - х ** ло.
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