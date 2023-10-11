И для того чтобы закрепиться на захваченном Донбассе Путину нужно отодвинуть линию фронта от Донецка.

В 2022 году российские войска вели наступление на Авдеевку, пытаясь глубоко охватить город с обоих флангов. Однако российское наступление было остановлено из-за героического сопротивления украинцев.

Сражение за Авдеевку будет более ожесточенным, чем битва за Угледар зимой.

Наличие плотной застройки Донецка и Ясиноватой способствует скрытым действиям, развертыванию жилых районов артиллерии, скрытым действиям бронетехники. Россия сосредоточила значительные силы авиации, использующей высокоточное оружие, множество снарядов, которые могли получить от Северной Кореи и Ирана.

Россияне пытаются создать большое преимущество в дронах. Русские дроны вместе с артиллерией применяются для поражения передовых позиций, Враг пытается открыть путь своей пехоте и танкам, чтобы проломить боевые порядки наших войск в первую очередь с применением большого количества высокоточных боеприпасов.

Основной удар наносится с юга Авдеевки. В отличие от первого наступления на Авдеевку, которое длилось с июля 22 по март 23 лет, сейчас охват города запланирован по значительно более короткой дуге. Но враг пытается избежать боев в городской застройке и создать угрозу окружения для наших войск в городе.

Ситуация очень серьезная, битва за Авдеевку нуждается в сосредоточении всех ресурсов.

У сил обороны Украины есть свои преимущества в этом районе. Мы хорошо понимаем куда и как собирается уходить враг. Теперь эти преимущества нужно реализовать. Перед нашей артиллерией и ударными дронами много целей.

Началось очень тяжелое сражение.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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