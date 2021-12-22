Начало возможного наступления РФ на Украину будет просматриваться через несколько дней, - политолог

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сазоненко".



"Нет четкого ответа на вопрос (будет ли новое вторжение РФ, - ред.). Мы бы его видели, если бы обстояли дела с нормальным лидером нормального государства. Мы имеем дело с диктатором тоталитарного государства, который имеет огромные комплексы. Для которого распад СССР является крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века, грезящего возвращением Украины в состав некоего мифического союза", - считает Яблонский.



По его мнению, Путин, несмотря на такое поведение и желание, "прекрасно понимает цену, которую может заплатить Россия"



"Как на театре военных действий, так и по счетам западных стран, которые поставят очень жесткие санкции и санкции 2014-2015 будут казаться детским лепетом на лужайке. Все это он прекрасно понимает, с другой стороны, мы должны понимать, что было очень много заявлений, когда произойдет наступление. Военные говорят о том, что начало наступления будет видно через несколько дней", - сказал политолог.



Яблонский считает, что возможное наступление не может начаться по мановению руки.



"Россия может вбрасывать некоторые вещи: истерия, психоз, нагнетание. Это тоже инструменты, которые влияют на население, на военных и на политическое руководство. Это все вместе - это гибридная война", - подытожил эксперт.

Как сообщалось ранее, Данилов заявил, что закон "Об основах национального сопротивления" является одним из фундаментальных предохранителей в условиях эскалации российской гибридной агрессии.

14 декабря стало известно, что в Киеве и шести областях до 15 января развернут подразделения территориальной обороны.

Разведка сообщила, что в ОРДЛО постоянно находится от 600 до 800 российских офицеров и генералов.

21 декабря издание Daily Star сообщило, что Россия планирует вторжение в Украину на Сочельник 24 декабря.

22 декабря российское издание заявило, что в РФ и ОРДЛО активно вербуют наемников для войны против Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у украинской границы на расстоянии 200 км находится 122 тыс. российских военных .