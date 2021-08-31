Начало учебного года: какие запреты будут действовать в учебных заведениях Киева

Об этом передает пресс-служба КГГА.

Так, с 1 сентября в учебных заведениях Киева будет действовать ряд запретов, в зависимости от уровня эпидемиологической безопасности.

Запреты для "зеленого" уровня:

проведение массовых мероприятий без одетых всеми участниками защитных масок;

вход группами и массовое пребывание в заведении родителей;

индивидуальное посещение заведений родителями;

вход и пребывание в заведении лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (действительный 72 часа).

Запреты для "желтого" и "оранжевого" уровня:

посещение учебных заведений соискателями и проведения массовых мероприятий при отсутствии у более 20% персонала документа о полном курсе вакцинации;

посещение учебных заведений соискателями, когда на самоизоляции через контакт с лицом с СOVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала;

проведение в учреждениях массовых мероприятий с участием соискателей образования с более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей)

посещения заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса

вход группами и массовое пребывание в заведении родителей;

индивидуальное посещение заведений родителями без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (действительный 72 часа).

В свою очередь, образовательный процесс будет организован в смешанном формате (дистанционно и в учебном заведении), если количество учеников / студентов превышает проектные мощность заведения.

Запреты для "красного" уровня:

посещение учебных заведений независимо от форм собственности ее соискателями при наличии более чем в 80% персонала заведения документа о полном курсе вакцинации, кроме:

учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений;

учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;

соискателей, которые участвуют в аттестации;

лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования.

Отмечается, что родительские консультации / собрание должно проводиться в онлайн режиме при всех уровнях эпидемиологической безопасности.

Как известно, запреты распространяются на учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического), высшего образования независимо от форм собственности, и инклюзивного-ресурсные центры.

Учебный год в Украине начнется вовремя (1 сентября) и будет в обычном режиме, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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