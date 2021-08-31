Начало учебного года: какие запреты будут действовать в учебных заведениях Киева
КГГА установила ряд запретов, которые будут действовать в учреждениях образования и инклюзивного-ресурсных центрах с 1 сентября
Об этом передает пресс-служба КГГА.
Так, с 1 сентября в учебных заведениях Киева будет действовать ряд запретов, в зависимости от уровня эпидемиологической безопасности.
Запреты для "зеленого" уровня:
- проведение массовых мероприятий без одетых всеми участниками защитных масок;
- вход группами и массовое пребывание в заведении родителей;
- индивидуальное посещение заведений родителями;
- вход и пребывание в заведении лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (действительный 72 часа).
Запреты для "желтого" и "оранжевого" уровня:
- посещение учебных заведений соискателями и проведения массовых мероприятий при отсутствии у более 20% персонала документа о полном курсе вакцинации;
- посещение учебных заведений соискателями, когда на самоизоляции через контакт с лицом с СOVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала;
- проведение в учреждениях массовых мероприятий с участием соискателей образования с более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей)
- посещения заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса
- вход группами и массовое пребывание в заведении родителей;
- индивидуальное посещение заведений родителями без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (действительный 72 часа).
В свою очередь, образовательный процесс будет организован в смешанном формате (дистанционно и в учебном заведении), если количество учеников / студентов превышает проектные мощность заведения.
Запреты для "красного" уровня:
посещение учебных заведений независимо от форм собственности ее соискателями при наличии более чем в 80% персонала заведения документа о полном курсе вакцинации, кроме:
- учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений;
- учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;
- соискателей, которые участвуют в аттестации;
- лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования.
Отмечается, что родительские консультации / собрание должно проводиться в онлайн режиме при всех уровнях эпидемиологической безопасности.
Как известно, запреты распространяются на учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического), высшего образования независимо от форм собственности, и инклюзивного-ресурсные центры.
- Учебный год в Украине начнется вовремя (1 сентября) и будет в обычном режиме, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.
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