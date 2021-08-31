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Начало учебного года: какие запреты будут действовать в учебных заведениях Киева

31 августа, 2021 вторник
15:49
Общество школа каркнтин

КГГА установила ряд запретов, которые будут действовать в учреждениях образования и инклюзивного-ресурсных центрах с 1 сентября

Об этом передает пресс-служба КГГА.

Так, с 1 сентября в учебных заведениях Киева будет действовать ряд запретов, в зависимости от уровня эпидемиологической безопасности.

Запреты для "зеленого" уровня:

  • проведение массовых мероприятий без одетых всеми участниками защитных масок;
  • вход группами и массовое пребывание в заведении родителей;
  • индивидуальное посещение заведений родителями;
  • вход и пребывание в заведении лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (действительный 72 часа).

Запреты для "желтого" и "оранжевого" уровня:

  • посещение учебных заведений соискателями и проведения массовых мероприятий при отсутствии у более 20% персонала документа о полном курсе вакцинации;
  • посещение учебных заведений соискателями, когда на самоизоляции через контакт с лицом с СOVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала;
  • проведение в учреждениях массовых мероприятий с участием соискателей образования с более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей)
  • посещения заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса
  • вход группами и массовое пребывание в заведении родителей;
  • индивидуальное посещение заведений родителями без документа о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на СOVID-19 (действительный 72 часа).

В свою очередь, образовательный процесс будет организован в смешанном формате (дистанционно и в учебном заведении), если количество учеников / студентов превышает проектные мощность заведения.

Запреты для "красного" уровня:

посещение учебных заведений независимо от форм собственности ее соискателями при наличии более чем в 80% персонала заведения документа о полном курсе вакцинации, кроме:

  • учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений;
  • учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;
  • соискателей, которые участвуют в аттестации;
  • лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования.

Отмечается, что родительские консультации / собрание должно проводиться в онлайн режиме при всех уровнях эпидемиологической безопасности.

Как известно, запреты распространяются на учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического), высшего образования независимо от форм собственности, и инклюзивного-ресурсные центры.

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