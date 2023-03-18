Начало процесса привлечения к ответственности - Боррель об ордере на арест Путина
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель положительно оценил решение МКС об ордере на арест президента РФ, отметив, что это начало процесса привлечения Путина к ответственности
Об этом Жозеп Боррель написал в твиттере.
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности утвердил, что решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина - начало привлечения диктатора РФ к ответственности за незаконную депортацию украинских детей в Россию.
"Мы ценим и поддерживаем работу МКС. Безнаказанности быть не может", – добавил он.
- Напомним, в пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
- Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
- Позже президент США Джо Байден заявил журналистам, что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
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