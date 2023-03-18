Начало процесса привлечения к ответственности - Боррель об ордере на арест Путина

Об этом Жозеп Боррель написал в твиттере.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности утвердил, что решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина - начало привлечения диктатора РФ к ответственности за незаконную депортацию украинских детей в Россию.

"Мы ценим и поддерживаем работу МКС. Безнаказанности быть не может", – добавил он.