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Начало процесса привлечения к ответственности - Боррель об ордере на арест Путина

18 мартa, 2023 суббота
06:27
война с Россией

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель положительно оценил решение МКС об ордере на арест президента РФ, отметив, что это начало процесса привлечения Путина к ответственности

Об этом Жозеп Боррель написал в твиттере.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности утвердил, что решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина - начало привлечения диктатора РФ к ответственности за незаконную депортацию украинских детей в Россию.

"Мы ценим и поддерживаем работу МКС. Безнаказанности быть не может", – добавил он.

  • Напомним, в пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
  • Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
  • Позже президент США Джо Байден заявил журналистам, что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
Мир
Криминал
ЕС
Владимир Путин
Гаагский трибунал
Жозеп Боррель
воєнні злочини Росії
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