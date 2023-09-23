Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Украина Начало переговоров о вступлении в ЕС: Стефанишина назвала следующие шаги Украины

Начало переговоров о вступлении в ЕС: Стефанишина назвала следующие шаги Украины

23 сентября, 2023 суббота
00:28
Украина Ольга Стефанишина

Начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз будет зависеть, прежде всего, от политических шагов государств-членов.

Об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в эфире телемарафона, передает "Европейская правда".

Вицепремьер прокомментировала публикацию Bloomberg о том, что Еврокомиссия готовится рекомендовать начать переговоры с Украиной о ее членстве в ЕС, сказав, что "немножко скептически" относится к таким утверждениям.

"Сегодня есть политический консенсус по поводу того, чтобы открыть переговоры для Украины, но до этого решения мы должны сделать еще очень много политических шагов", – сказала она.

Чиновница пояснила, что речь идет не только о выполнении семи рекомендаций Европейской комиссии, но и об обсуждении с каждым государством-членом ЕС того, что нужно, чтобы "был зачислен голос каждого государства для решения об открытии переговоров уже в декабре".

"Это огромная работа. Заявления, базирующиеся на источниках в Еврокомиссии, исходят из того, что мы и выполним семь рекомендаций, и проведем переговоры с государствами-членами. Если действительно это удастся сделать, то будет однозначно", - подытожила Стефанишина.

Она также напомнила, что парламент и правительство на этой неделе приняли решения, "практически закрывающие выполнение семи рекомендаций" Еврокомиссии.

"Но есть много вопросов, которые выходят за пределы украинских реформ. В частности, это то, что страны Западных Балкан, Молдова и Грузия так же пытаются успевать за Украиной и также адвокатируют о политических решениях. Мы свою часть сделали, дальше выходим на общеевропейский уровень и начнем договариваться с отдельными государствами", – сказала она.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила , что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил , что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил , что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Мир
Вступление в ЕС
Читайте также:
міжнародний огляд
Автор Андриана Стахив
22 сентября, 2023 пятница
Европа сомневается из-за призывов прекратить поддерживать Украину, а Зеленский пытается заручиться поддержкой США. Акценты мировых СМИ 22 сентября
танк Leopard 1
22 сентября, 2023 пятница
Дания признала, что более половины предоставленных Украине танков неисправны
Президент Литви Гітанас Науседа
21 сентября, 2023 четверг
Науседа обсудил с Зеленским и Дудой зерновые разногласия
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.51
    Покупка 37.51
    Продажа 38.26
  • EUR
    Покупка 40.29
    Продажа 41.23
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
23 сентября
00:56
ЗАЭС
На ЗАЭС обеспечили альтернативное снабжение водой для охлаждения реакторов, - МАГАТЭ
00:41
Менеджер Фьюри заявил, что саудовцы осуществят рождественское желание всех фанатов бокса.
00:33
Эксклюзив
"В последние дни престиж Варшавы в международной политике понес колоссальный ущерб": польский политик о заявлении Моравецкого
2023, пятница
22 сентября
23:57
Украина и Канада подписали обновленное Соглашение о свободной торговле
23:47
Джастин Трюдо
Канада ввела санкции против более 60 российских физических и юридических лиц
23:43
Эксклюзив
"Тут вообще интересная история": военный эксперт Самусь о передаче небольшого количества ATACMS
23:23
Месси рассказал о недостойном поступке ПСЖ после победы Аргентины на ЧМ-2022
23:17
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 сентября
23:01
Российский газ
Россиянам рекордно повысят тарифы на газ
22:45
Обновлено
Россия ударила ракетами по Кременчугу: один человек погиб, 31 – пострадал, среди них трое детей
22:37
Моравецкий заявил, что Зеленский во время заседания ООН оскорбил поляков
21:59
Обновлено
Трюдо встретился с Зеленским и объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи
21:56
Залужный впервые пообщался с преемником Милли
21:43
Обзор
Володимир Зеленський та Олена Зеленська у США
Договоренности, военная помощь и исторические решения. Объясняем, чем важен визит Зеленского в США
21:41
Эксклюзив
Удары по Крыму - намек Кремлю на готовность Украины уничтожать энергетические объекты РФ зимой, - военный обозреватель Шарп
21:32
Умер экс-президент Италии Джорджо Наполитано
21:07
На фронте произошло 25 боеприкосновений, ВСУ отразили 11 атак врага на Марьинском направлении, - Генштаб
21:05
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
ATACMS для Украины, сезон "хлопка" в Крыму будет продолжаться. Военные итоги недели с Сергеем Згурцом
20:58
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия готовится в октябре рекомендовать начать переговоры, - Bloomberg
20:56
Обновлено
УПЛ: "Черноморец" забил 5 голов "Александрии", результаты и расписание других матчей 8-го тура
20:46
Фильчаков принес Украине четвертую медаль ЧМ-2023 по борьбе
20:00
Обзор
Победные новости 576-го дня войны: ВСУ атаковали штаб Черноморского флота России в Севастополе, а Евросоюз выделил Украине 1,5 млрд евро
20:00
OPINION
"Хотите миру – сдавайтесь". Почему россияне не способны договариваться
19:50
Обновлено
ВСУ поразили штаб Черноморского флота РФ в Севастополе
19:48
Обновлено
Кабмин
Реестр олигархов начнут заполнять уже после войны. Объяснение Минюста
19:43
РФ готовит кампанию по дискредитации Зеленского за границей: Ермак назвал тезисы пропагандистов
19:41
Украинская "Мавка" появится в кинопрокате Кипра и Греции
19:31
Дания признала, что более половины предоставленных Украине танков неисправны
19:20
Британец, которого Усик избил в полупрофессионалах, потребовал реванша и бросил вызов украинцу
19:16
СБУ сообщила о подозрении еще одному фигуранту по "делу Коломойского"
18:55
Россияне дважды атаковали Никополь беспилотниками
18:54
Со следующего года у пенсионеров будет пенсия не ниже 50% от их средней зарплаты в течение жизни, - Шмыгаль
18:46
В трех районах Одессы 23 сентября не будет света: в ДТЭК назвали причину
18:45
Эксклюзив
Нардеп Галайчук рассказал, что Рада должна проголосовать для начала переговоров по вступлению Украины в ЕС
18:31
Гигантские фигуры княгини Ольги и князя Владимира представляют Украину на фестивале в Барселоне
18:30
JAS 39 Gripen
Минобороны Чехии планирует продолжить обучение украинских военных на истребителях Gripen на своей территории
18:29
Обзор
Когда на Донбассе о СССР еще не знали: что посмотреть на выходные
18:23
В Украине в этом году зафиксировали корь в 11 областях: заболело 43 человека, среди них - 21 ребенок
18:11
Парламент поставил точку относительно прибыли предприятий оборонно-промышленного комплекса - Яровая
18:04
Украина отказалась от Манхэттенского фестиваля короткометражек из-за проведения аналогичного мероприятия в РФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV