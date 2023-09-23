Начало переговоров о вступлении в ЕС: Стефанишина назвала следующие шаги Украины

Об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в эфире телемарафона, передает "Европейская правда".

Вицепремьер прокомментировала публикацию Bloomberg о том, что Еврокомиссия готовится рекомендовать начать переговоры с Украиной о ее членстве в ЕС, сказав, что "немножко скептически" относится к таким утверждениям.

"Сегодня есть политический консенсус по поводу того, чтобы открыть переговоры для Украины, но до этого решения мы должны сделать еще очень много политических шагов", – сказала она.

Чиновница пояснила, что речь идет не только о выполнении семи рекомендаций Европейской комиссии, но и об обсуждении с каждым государством-членом ЕС того, что нужно, чтобы "был зачислен голос каждого государства для решения об открытии переговоров уже в декабре".

"Это огромная работа. Заявления, базирующиеся на источниках в Еврокомиссии, исходят из того, что мы и выполним семь рекомендаций, и проведем переговоры с государствами-членами. Если действительно это удастся сделать, то будет однозначно", - подытожила Стефанишина.

Она также напомнила, что парламент и правительство на этой неделе приняли решения, "практически закрывающие выполнение семи рекомендаций" Еврокомиссии.

"Но есть много вопросов, которые выходят за пределы украинских реформ. В частности, это то, что страны Западных Балкан, Молдова и Грузия так же пытаются успевать за Украиной и также адвокатируют о политических решениях. Мы свою часть сделали, дальше выходим на общеевропейский уровень и начнем договариваться с отдельными государствами", – сказала она.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила , что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил , что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил , что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.