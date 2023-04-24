Начало переговоров о вступлении между ЕС и Украиной в этом году отвечает нашим интересам, – спикер чешского парламента
Чехия поддерживает инициативу Украины о начале переговоров по вступлению в Евросоюз уже в этом году
Об этом заявила сегодня, 24 апреля, спикер Палаты представителей чешского парламента Маркета Пекарова Адамова во время выступления перед началом парламентской конференции стран ЕС в Праге.
"Конечно, мы поддерживаем, чтобы это произошло, это тоже в наших интересах", – сказала она.
Пекарова также поддержала продление антироссийских санкций и призвала страны ЕС к их неукоснительному исполнению.
По словам президента сената Чехии Милоша Выстрчила, российское вторжение в Украину также может увеличить шансы других стран присоединиться к ЕС и ускорит этот процесс.
Сегодня в Праге началась двухдневная парламентская конференция стран Европейского Союза. Лидеры европарламентов будут обсуждать российскую агрессию против Украины и ответ ЕС в более широком геополитическом контексте. Во вторник центральной темой станет роль ЕС в глобальном сотрудничестве между демократиями и проблема зависимости стран-членов. На конференцию приглашены 52 иностранных делегации, участие в ней принимают также украинские парламентарии во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
- На прошлой неделе президент Петр Павел заявил, что Чехия должна добиваться в рамках ЕС начала переговоров о вступлении с Украиной уже в этом году, к чему стремится Киев.
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