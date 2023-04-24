Об этом заявила сегодня, 24 апреля, спикер Палаты представителей чешского парламента Маркета Пекарова Адамова во время выступления перед началом парламентской конференции стран ЕС в Праге.

"Конечно, мы поддерживаем, чтобы это произошло, это тоже в наших интересах", – сказала она.

Пекарова также поддержала продление антироссийских санкций и призвала страны ЕС к их неукоснительному исполнению.

По словам президента сената Чехии Милоша Выстрчила, российское вторжение в Украину также может увеличить шансы других стран присоединиться к ЕС и ускорит этот процесс.

Сегодня в Праге началась двухдневная парламентская конференция стран Европейского Союза. Лидеры европарламентов будут обсуждать российскую агрессию против Украины и ответ ЕС в более широком геополитическом контексте. Во вторник центральной темой станет роль ЕС в глобальном сотрудничестве между демократиями и проблема зависимости стран-членов. На конференцию приглашены 52 иностранных делегации, участие в ней принимают также украинские парламентарии во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.