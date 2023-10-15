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Украину ожидают дожди, ветер и мокрый снег: прогноз погоды от Натальи Диденко

15 октября, 2023 воскресенье
14:46
Общество

Начало новой недели принесет осадки и похолодание. В понедельник температура воздуха будет колебаться от +7 до +15 °C, в Карпатах может выпасть мокрый снег

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

В Украине 16 октября облачно с прояснениями. Холодный атмосферный фронт принесет в понедельник дожди и порывистый ветер в большинство наших областей.

В понедельник максимальная температура воздуха будет едва достигать +7...+12 °C, на юге до +15 °C.

Фото: Наталья Диденко

В большинстве регионов пройдут дожди

Дожди, ночью в центральных и местами северных областях, днем местами на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине сильные дожди.

Ветер северо-западный 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с, а в северной части - местами.

В этих регионах ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+8°C, а днем +7...+12°C.

В Карпатах возможен дождь и мокрый снег. Столбики термометра ночью будут держаться от +2 °C до -3 °C, а днем поднимутся до +5 °C.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических явлениях ночью 16 октября в большинстве центральных областей и Сумской области. Утром и днем в Украине, кроме северной части, порывы ветра 15-20 м/с - желтый уровень опасности.

На востоке и юге погода будет более спокойной.

Дождя ночью не будет только в юго-восточных областях, ветер южный 7-12 м/с. Утром и днем могут быть порывы до 15-20 м/с.

Температура в южных, восточных областях и на Днепропетровщине ночью +6...+11°C, днем +11...+16°C, на Донетчине до +18°C. Немного тепла еще останется на Луганщине, местами до +20 градусов.

Столицу накроют осадки

В Киеве завтра, 16 октября, будет дождь и резкое похолодание, днем около +10 °C. Температура ночью +3...+8 °C.
Более интенсивным ожидается дождь в столице в ближайшую ночь и утром, днем в понедельник осадки ослабеют.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Прогноз на следующую неделю

Погода уже будет соответствовать сезону: холодно, с периодическими дождями и порывистым ветром, в затишье - с туманами.

Хотя пока эти холода – без морозов.

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