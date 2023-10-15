Украину ожидают дожди, ветер и мокрый снег: прогноз погоды от Натальи Диденко
Начало новой недели принесет осадки и похолодание. В понедельник температура воздуха будет колебаться от +7 до +15 °C, в Карпатах может выпасть мокрый снег
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.
В Украине 16 октября облачно с прояснениями. Холодный атмосферный фронт принесет в понедельник дожди и порывистый ветер в большинство наших областей.
В понедельник максимальная температура воздуха будет едва достигать +7...+12 °C, на юге до +15 °C.
Фото: Наталья Диденко
В большинстве регионов пройдут дожди
Дожди, ночью в центральных и местами северных областях, днем местами на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине сильные дожди.
Ветер северо-западный 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с, а в северной части - местами.
В этих регионах ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+8°C, а днем +7...+12°C.
В Карпатах возможен дождь и мокрый снег. Столбики термометра ночью будут держаться от +2 °C до -3 °C, а днем поднимутся до +5 °C.
Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об опасных метеорологических явлениях ночью 16 октября в большинстве центральных областей и Сумской области. Утром и днем в Украине, кроме северной части, порывы ветра 15-20 м/с - желтый уровень опасности.
На востоке и юге погода будет более спокойной.
Дождя ночью не будет только в юго-восточных областях, ветер южный 7-12 м/с. Утром и днем могут быть порывы до 15-20 м/с.
Температура в южных, восточных областях и на Днепропетровщине ночью +6...+11°C, днем +11...+16°C, на Донетчине до +18°C. Немного тепла еще останется на Луганщине, местами до +20 градусов.
Столицу накроют осадки
В Киеве завтра, 16 октября, будет дождь и резкое похолодание, днем около +10 °C. Температура ночью +3...+8 °C.
Более интенсивным ожидается дождь в столице в ближайшую ночь и утром, днем в понедельник осадки ослабеют.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Прогноз на следующую неделю
Погода уже будет соответствовать сезону: холодно, с периодическими дождями и порывистым ветром, в затишье - с туманами.
Хотя пока эти холода – без морозов.
- Синоптик и раньшепрогнозировала в конце следующей недели мокрый снег.
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