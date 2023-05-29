Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

Начало новой синоптической недели в Украине будет теплым.

30 мая дневная температура воздуха будет +22...+26 °C.

Небольшой очаг более холодного воздуха сядет временно на Харьковщину - завтра днем здесь ожидается свежий воздух +18...+21 °C.

Дожди, местами с грозами, пройдут в восточных областях и в южной части, кроме Одесчины - там сухо.

Также дожди возможны на западе, кроме Тернопольщины и Хмельнитчины.

На остальной территории Украины без осадков.

Ветер завтра северо-восточный, небольшой или умеренный.

В Киеве вторник обещает хорошую погоду: без осадков и +25 °C.

Фото: Наталья Диденко