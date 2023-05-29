Начало недели в Украине будет теплым, но возможны дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде на 30 мая
Во вторник, 30 мая, в Украине прогнозируют теплую погоду, свежее будет только на Харьковщине, местами возможны осадки
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
Начало новой синоптической недели в Украине будет теплым.
30 мая дневная температура воздуха будет +22...+26 °C.
Небольшой очаг более холодного воздуха сядет временно на Харьковщину - завтра днем здесь ожидается свежий воздух +18...+21 °C.
Дожди, местами с грозами, пройдут в восточных областях и в южной части, кроме Одесчины - там сухо.
Также дожди возможны на западе, кроме Тернопольщины и Хмельнитчины.
На остальной территории Украины без осадков.
Ветер завтра северо-восточный, небольшой или умеренный.
В Киеве вторник обещает хорошую погоду: без осадков и +25 °C.
Фото: Наталья Диденко
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.6
-
EUR
Покупка 40Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное