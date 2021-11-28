Начало Хануки одесситы отметили концертом и громким фейерверком

Их приветствовали мэр Геннадий Труханов и главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф, сообщает одесская интернетгазета Думская.net.



"Для евреев Ханука - веселый праздник, особенно радуются дети. По словам Авраама Вольфа, с каждым днем ​​Хануки вокруг становится все больше света, и это символ обновления, оптимизма и надежды. Соответственно, и праздник на Приморском бульваре состоялся "в стиле" - здесь были и детские выступления, и огненное шоу, и фейерверк, и угощение, и танцы с диджеем, и лотерея", - пишет издание.



Праздник Хануки напоминает о событиях восстания иудеев, которое в 166 году до нашей эры возглавили братья Маккаби (Маккавеи). После изгнания греко-сирийских захватчиков они возобновили службу в иерусалимском храме и снова зажгли огонь в ритуальном храмовом светильнике. По преданию тогда произошло чудо, и небольших запасов масла хватило на 8 дней.В память об этом событии евреи всего мира ежегодно отмечают праздник, во время которого в каждом доме в течение восьми дней зажигают восемь свечей.