Начало четвертого раунда переговоров между Украиной и РФ перенесено на 29 марта, - Арахамия

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина .

По его словам, начало четвертого раунда переговоров пришлось перенести с понедельника, 28 марта, на вторник, потому что члены делегаций доберутся в Турцию только сегодня вечером.

"Мы пока находимся в пути. У нас из-за логистических трудностей прибытие ожидается довольно поздно, наверное, очень поздно. Они (россияне - ред.) тоже вылетели пол часа назад, тоже прибудут где-то около 21:00, поэтому приняли решение, что все прибывают, размещаются, и завтра с 10:00 утра стартуем в переговорах", - сказал Арахамия.

Напомним, 27 марта Давид Арахамия сообщил, что 28 марта может начаться очередной раунд переговоров между Украиной и РФ по завершению войны.

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