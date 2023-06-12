Начальнику кафедры объявили подозрение по делу о гибели двух курсантов-спасателей в Харьковской области
Правоохранители сообщили о подозрении начальнику кафедры, заставившему курсантов-спасателей на Харьковщине разобрать артснаряд, в результате этого двое парней погибли
Об этом информирует Офис генпрокурора .
"При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начальнику кафедры одного из харьковских учреждений высшего образования сообщено о подозрении по факту убийства двух лиц, совершенного по неосторожности", - пишет прессслужба.
Следствие установило, что 31 мая в помещении общежития, где живут и учатся курсанты, разразился артиллерийский снаряд калибром 152 мм.
В результате погибли два курсанта-спасателя, еще один получил поражение.
Фото: Офис генпрокурора
Сообщается, что в учебный корпус этот снаряд принес начальник кафедры.
Подозреваемый приказал студентам разобрать боевой запас до 6 июня. Курсанты возразили, говоря, что они только на третьем курсе и не умеют этого делать. Но преподаватель требовал от них это сделать, угрожая не дать увольнения.
Фигурант может оказаться под стражей без возможности выйти под залог.
Фото: Офис генпрокурора
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