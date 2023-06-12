Об этом информирует Офис генпрокурора .

"При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начальнику кафедры одного из харьковских учреждений высшего образования сообщено о подозрении по факту убийства двух лиц, совершенного по неосторожности", - пишет прессслужба.

Следствие установило, что 31 мая в помещении общежития, где живут и учатся курсанты, разразился артиллерийский снаряд калибром 152 мм.

В результате погибли два курсанта-спасателя, еще один получил поражение.

Фото: Офис генпрокурора

Сообщается, что в учебный корпус этот снаряд принес начальник кафедры.

Подозреваемый приказал студентам разобрать боевой запас до 6 июня. Курсанты возразили, говоря, что они только на третьем курсе и не умеют этого делать. Но преподаватель требовал от них это сделать, угрожая не дать увольнения.

Фигурант может оказаться под стражей без возможности выйти под залог.

Фото: Офис генпрокурора