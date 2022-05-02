Начальников госпиталей, работающих в единой команде с врачами-волонтерами, хотят снять с должностей, - волонтер Корчинская

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо".

Волонтер отметила, что медиков-волонтеров на фронте не хватает и ситуация напряженная.



"Мне очень досадно, что кто-то убеждает Главнокомандующего Залужного и настраивает его против волонтеров. Я знаю его, как мудрого руководителя и командира, надеюсь, что он не поддастся этим провокациям, к тому же у Залужного был позывной на фронте "Волонтер" и он был координатором всех добровольцев и волонтеров.



Также волонтер рассказала, что сейчас по фронту работают более 40 авто, это парамедики-волонтеры, которые вывозят раненых, потому что у военных много техники пострадало, также и раненых много.



"Начальников госпиталей хотят снять с должностей потому, что они работают в единой команде с врачами-волонтерами, профессорами, университетскими клиниками, парамедиками-волонтерами. Начальники госпиталей координируют госпитальные округа, куда эвакуируют раненых. Я хочу надеяться, что Главнокомандующий изменит такое решение, потому что это приведет к разрушению системы эвакуации, а значит тяжелораненые не смогут выжить. Хочу обратиться к Главнокомандующему и прошу его в первую очередь думать о раненых, о спасении их жизни. Разрушать систему эвакуации - это преступление во время войны" - подчеркнула Оксана Корчинская.



Волонтер добавила, что в этой войне выстоять и спасти жизнь можно только тогда, когда все вместе и все работают в одной команде.