Начальников госпиталей, работающих в единой команде с врачами-волонтерами, хотят снять с должностей, - волонтер Корчинская
Оксана Корчинская, волонтер, рассказала, что не хватает медиков на фронте, поэтому приобщаются помогать медики-волонтеры, но на сегодняшний день рассматривается решение об увольнении с должностей начальников госпиталей, работающих в единой команде с врачами-волонтерами, профессорами, университетскими клиниками, которые эвакуируют и оперируют раненых
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо".
Волонтер отметила, что медиков-волонтеров на фронте не хватает и ситуация напряженная.
"Мне очень досадно, что кто-то убеждает Главнокомандующего Залужного и настраивает его против волонтеров. Я знаю его, как мудрого руководителя и командира, надеюсь, что он не поддастся этим провокациям, к тому же у Залужного был позывной на фронте "Волонтер" и он был координатором всех добровольцев и волонтеров.
Также волонтер рассказала, что сейчас по фронту работают более 40 авто, это парамедики-волонтеры, которые вывозят раненых, потому что у военных много техники пострадало, также и раненых много.
"Начальников госпиталей хотят снять с должностей потому, что они работают в единой команде с врачами-волонтерами, профессорами, университетскими клиниками, парамедиками-волонтерами. Начальники госпиталей координируют госпитальные округа, куда эвакуируют раненых. Я хочу надеяться, что Главнокомандующий изменит такое решение, потому что это приведет к разрушению системы эвакуации, а значит тяжелораненые не смогут выжить. Хочу обратиться к Главнокомандующему и прошу его в первую очередь думать о раненых, о спасении их жизни. Разрушать систему эвакуации - это преступление во время войны" - подчеркнула Оксана Корчинская.
Волонтер добавила, что в этой войне выстоять и спасти жизнь можно только тогда, когда все вместе и все работают в одной команде.
- Ранее волонтер Оксана Корчинская рассказывала, что на Луганщине остро нуждаются в врачах-добровольцах для гражданских больниц, ситуация критическая
- Также Минцифра сообщила , что в Украине появилось приложение TacticMedAid, которое позволяет научиться оказывать первую домедицинскую помощь во время войны.
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