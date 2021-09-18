Начальника охраны Разумкова поменяли по приказу Зеленского, - политолог Березовец

Об этом заявил политолог Тарас Березовец, передает Еспресо.TV .



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"Разумков близко сошелся с начальником своей охраны. Зеленский дал команду поменять его несколько месяцев назад. Тогда спикеру удалось отбить его, но теперь, пока он лечится от ковида, бодигарда убрали и приставили другого наблюдателя", - сообщил Березовец со ссылкой на собственные данные.

Напомним, Разумков публично заявил, что без его ведома ему внезапно поменяли охрану .

10 сентября Разумков вдруг заразился COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции.