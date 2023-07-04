Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"Работники ДБР завершили досудебное расследование в отношении начальника одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Краматорского района и двух его подчиненных, которые производили фиктивные документы для выезда военнообязанных граждан за границу", - пишет пресс-служба.

Злоумышленники организовали схему, по которой выдают фиктивные временные удостоверения военнообязанным и справки военно-врачебной комиссии, свидетельствующие об их непригодности к военной службе. Начальник территориального центра находил "клиентов", желавших уехать из страны, и брал за это 2-3 тысячи долларов.

Пограничники остановили пятерых "клиентов" на пунктах пропуска в Черновицкой и Закарпатской областях, когда они пытались использовать поддельные документы для выезда из Украины.

Начальник одного из районных территориальных центров комплектования обвиняется в создании организованной группы и организации незаконной переправки лиц через государственную границу, а также в служебном подлоге.

Две работницы территориального центра подозреваются в содействии в незаконной переправке лиц через границу и в служебном подлоге, совершенном организованной группой.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до 9 лет.

Скандалы с работниками военкоматов

В четверг, 22 июня, начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" – "Батальон "Испания" .

По информации журналистов, в конце 2022 года Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро. Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".

А уже 23 июня лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил о проведении проверок всех территориальных центров комплектования и социальной поддержки в стране. 28 июня стало известно , что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК.

В свою очередь в городе Деражня на Хмельнитчине произошел конфликт между работниками Территориального центра комплектования и местным жителем. По словам блогера Андрея Смолия, несмотря на запрет владельца, сотрудники ТЦК ворвались в частный дом и угрожали мужчине сломать ногу.

В Ужгороде же работник областного ТЦК в состоянии алкогольного опьянения избил женщину на улице. Пострадавшая обратилась в полицию, но рассказывает, что расследование дела затягивают, а следователь, который им начал заниматься, внезапно ушел в отпуск.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК.

Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение