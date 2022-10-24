Начальник тюрьмы в Шанхае станет премьером Китая
Ли Ця, глава КПК в Шанхае, руководивший тюрьмой нулевого ковида в городе, занял самое центральное место в новом перечне членов КПК, после Си конечно. И в марте готовится стать премьер-министром
Как долго мы слышали: нулевой ковид – провал Си. Экономика не выдержит, народ не простит. Это убивает КНР, и Си придется это признать и с этим считаться.
И все эти прогнозы оказались просто бредом, пустым местом, фантазиями.
На съезде КПК Си преподнес политику нулевого ковида как одно из величайших достижений Китая, которое обеспечило ему признание и уважение на мировой арене.
Как долго мы слышали: нулевой ковод – провал Си. Экономика не выдержит, народ не простит
А Ли Ця, глава КПК в Шанхае, который и руководил тюрьмой нулевого ковида в городе, занял самое центральное место в новом перечне членов КПК, после Си, конечно. И в марте готовится стать премьер-министром.
Это все, что вам нужно знать о том, что вам рассказывают из каждого украинского утюга о Китае. Это не имеет ничего общего с реальностью. Сплошная ложь, иллюзии, манипуляции, попытки оправдать коммуняк за красные конверты и желаемое истинное издание.
Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).
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