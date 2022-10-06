Начальник штаба полка сказал, как можно помочь "Азову"

Об этом он рассказал на пресс-конференции командиров полка "Азов" в эфире телеканала "Эспрессо"



"Существует несколько счетов, на которые волонтеры и украинцы могут присылать средства. Один из них - "Ангелы Азова". Средства из этого спецсчета направляются на реабилитацию азовцев и помощь их семьям. Нужно понимать, что с помощью волонтерских средств обеспечиваются семьи погибших военнослужащих. То есть, женам с детьми, у которых погибли мужчины, такая помощь очень нужна", - объяснил Кротевич.



Начальник штаба "Азова" также сообщил, на какой счет украинцы могут посылать средства для непосредственной помощи полку.



"Что касается помощи непосредственно полку "Азов", то реквизиты вы можете найти в телеграммах канале полка. Средства с этих счетов будут направлены на закупку снаряжения и вооружение полка", - добавил он.

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.

Впоследствии СБУ обнародовала видео первых минут увольнения украинских защитников. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb