Начальник штаба полка сказал, как можно помочь "Азову"
Начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич рассказал о счетах, на которые украинцы могут посылать средства, чтобы помочь азовцам пройти реабилитацию
Об этом он рассказал на пресс-конференции командиров полка "Азов" в эфире телеканала "Эспрессо"
"Существует несколько счетов, на которые волонтеры и украинцы могут присылать средства. Один из них - "Ангелы Азова". Средства из этого спецсчета направляются на реабилитацию азовцев и помощь их семьям. Нужно понимать, что с помощью волонтерских средств обеспечиваются семьи погибших военнослужащих. То есть, женам с детьми, у которых погибли мужчины, такая помощь очень нужна", - объяснил Кротевич.
Начальник штаба "Азова" также сообщил, на какой счет украинцы могут посылать средства для непосредственной помощи полку.
"Что касается помощи непосредственно полку "Азов", то реквизиты вы можете найти в телеграммах канале полка. Средства с этих счетов будут направлены на закупку снаряжения и вооружение полка", - добавил он.
- 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
- Впоследствии СБУ обнародовала видео первых минут увольнения украинских защитников.
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