Об этом Залужный сообщил в telegram .

"Рад приветствовать в Украине начальника штаба обороны Вооруженных Сил Канады генерала Вэйна Ийра. Был откровенный разговор. Подробно проинформировал коллегу об оперативной ситуации на фронте. Особое внимание обратил на Восточное направление. Обсудили вопросы поставки военной помощи – вооружения и боеприпасов", - сообщил Залужный.

Он пообещал, что Украина и Канада будут и дальше развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

"Благодарен генералу Ийру, правительству и всему канадскому народу за последовательную и четкую поддержку нашего государства", - написал Залужный.