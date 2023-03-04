Начальник штаба обороны ВС Канады посетил Украину и встретился с Залужным
Начальник штаба обороны вооруженных сил Канады Вэйн Ийр посетил Украину и встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным
Об этом Залужный сообщил в telegram .
"Рад приветствовать в Украине начальника штаба обороны Вооруженных Сил Канады генерала Вэйна Ийра. Был откровенный разговор. Подробно проинформировал коллегу об оперативной ситуации на фронте. Особое внимание обратил на Восточное направление. Обсудили вопросы поставки военной помощи – вооружения и боеприпасов", - сообщил Залужный.
Он пообещал, что Украина и Канада будут и дальше развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны.
"Благодарен генералу Ийру, правительству и всему канадскому народу за последовательную и четкую поддержку нашего государства", - написал Залужный.
- 2 марта министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что с начала полномасштабной российской агрессии Оттава направила в Украину более 3500 тонн военной помощи и $1 млрд
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