Начальник разведки Буданов посетил позиции украинских защитников в Бахмуте

Об этом сообщили в главном управлении разведки.

Отмечают, что Буданов 27-28 декабря посетил позиции в Бахмуте, на которых работают разведчики-спецназначения.

Он заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО. Также определил задачи и наградил отличившихся во время уничтожения оккупантов воинов.

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бахмут, где наградил украинских военных.