Начальник разведки Буданов посетил позиции украинских защитников в Бахмуте
Глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции вооруженных сил Украины в Бахмуте
Об этом сообщили в главном управлении разведки.
Отмечают, что Буданов 27-28 декабря посетил позиции в Бахмуте, на которых работают разведчики-спецназначения.
Он заслушал доклады командиров подразделений ГУР МО. Также определил задачи и наградил отличившихся во время уничтожения оккупантов воинов.
- 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бахмут, где наградил украинских военных.
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