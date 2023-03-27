Об этом он пишет в телеграме, опираясь на данные Мариупольского Сопротивления.

Андрющенко также отметил, что мариупольских врачей e Москвинe не пускают.

Ранее о покушении на Москвина сообщали пропагандистские издания РФ.

Советник подчеркнул, что из-за покушения на оккупанта в Мариуполе россияне перемещают средства ПВО из Центрального и Приморского района yf Левобережье.

"Русне стало абсолютно некомфортно в городе. Никто не может чувствовать себя здесь в безопасности, если он россиянин или предатель. Хорошая тенденция", - пишет советник.