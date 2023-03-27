Начальник оккупационной полиции Мариуполя госпитализирован в тяжелом состоянии, - советник мэра
Советник мэра города Петр Андрющенко сообщил, что начальник оккупационной полиции Мариуполя Михаил Москвин попал в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии
Об этом он пишет в телеграме, опираясь на данные Мариупольского Сопротивления.
Андрющенко также отметил, что мариупольских врачей e Москвинe не пускают.
Ранее о покушении на Москвина сообщали пропагандистские издания РФ.
Советник подчеркнул, что из-за покушения на оккупанта в Мариуполе россияне перемещают средства ПВО из Центрального и Приморского района yf Левобережье.
"Русне стало абсолютно некомфортно в городе. Никто не может чувствовать себя здесь в безопасности, если он россиянин или предатель. Хорошая тенденция", - пишет советник.
- В понедельник, 27 марта, в оккупированном Мариуполе Донецкой области был слышен взрыв .
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