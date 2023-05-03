Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"Работники ГБР открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в ходе мобилизационных мероприятий", - пишет ведомство.

Сообщается, что должностное лицо за вознаграждение заставляло подчиненных не призывать тех или иных лиц к службе в армии.

Руководитель Одесского областного территориального центра комплектования отстранен от исполнения служебных обязанностей.

ГБР начало уголовное расследование по факту злоупотребления должностной деятельностью в условиях военного положения. Злоумышленнику предусматривается до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители проверяют информацию в СМИ о несоответствующем заработке состояния семьи начальника одесского военкомата.