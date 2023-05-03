Начальник одесского военкомата получал взятки за не призыв уклонистов в армию
Руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки задержан на взятке за то, что не призывал определенных лиц в армию
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
"Работники ГБР открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в ходе мобилизационных мероприятий", - пишет ведомство.
Сообщается, что должностное лицо за вознаграждение заставляло подчиненных не призывать тех или иных лиц к службе в армии.
Руководитель Одесского областного территориального центра комплектования отстранен от исполнения служебных обязанностей.
ГБР начало уголовное расследование по факту злоупотребления должностной деятельностью в условиях военного положения. Злоумышленнику предусматривается до 12 лет лишения свободы.
Кроме того, правоохранители проверяют информацию в СМИ о несоответствующем заработке состояния семьи начальника одесского военкомата.
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