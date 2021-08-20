Начальник Нацполиции Харьковщины уходит с поста
Глава Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель сообщил об отставке
Об этом он написал в Facebook.
Рубель проработал в должности почти 9 месяцев.
Он написал, что ему пришло время двигаться дальше. Глава поблагодарил всех, кто работал с ним в течение этого времени.
Рубель пожелал коллегам новых достижений, поддержки, взаимопонимания с харьковчанами.
- Напомним, 10 августа руководитель главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что подал рапорт об отставке и его удовлетворили.
- 11 августа новым главой Национальной полиции Украины в Киеве стал экс-начальник Нацполиции в Полтавской области полковник Иван Выговский .
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