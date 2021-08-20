Начальник Нацполиции Харьковщины уходит с поста

Об этом он написал в Facebook.

Рубель проработал в должности почти 9 месяцев.

Он написал, что ему пришло время двигаться дальше. Глава поблагодарил всех, кто работал с ним в течение этого времени.

Рубель пожелал коллегам новых достижений, поддержки, взаимопонимания с харьковчанами.

Напомним, 10 августа руководитель главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что подал рапорт об отставке и его удовлетворили.

11 августа новым главой Национальной полиции Украины в Киеве стал экс-начальник Нацполиции в Полтавской области полковник Иван Выговский .