Начальник ГУР МО Буданов рассказал, когда ждать переломного момента в войне
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что переломный момент в войне с Россией произойдет в августе 2022 года
Об этом сообщает ГУР МО в telegram .
"Начиная с августа, произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру начинающийся переломный момент", - сказал Буданов в эфире британского телеканала ITV news.
Он убежден, что Украина вернется к границам 1991 года.
"Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы восстановим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем. Путин не добьется успеха. Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и это закончится катастрофой для России. Ничего другого" – пообещал Буданов.
Он подчеркнул, что часть успеха нашей армии в российско-украинской войне сейчас зависит от международной поддержки и отметил помощь Великобритании по обучению 10 тыс. украинских военнослужащих.
"Поддержка Великобритании очень значительна. Это отличный пример сотрудничества и помощи", - отметил Буданов.
- 20 мая Кирилл Буданов заявил, что, несмотря на то, что Россия может продлить боевые действия до конца года, она стратегически уже проиграла.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное