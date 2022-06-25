Об этом сообщает ГУР МО в telegram .

"Начиная с августа, произойдут определенные события, которые продемонстрируют всему миру начинающийся переломный момент", - сказал Буданов в эфире британского телеканала ITV news.

Он убежден, что Украина вернется к границам 1991 года.

"Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы восстановим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем. Путин не добьется успеха. Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и это закончится катастрофой для России. Ничего другого" – пообещал Буданов.

Он подчеркнул, что часть успеха нашей армии в российско-украинской войне сейчас зависит от международной поддержки и отметил помощь Великобритании по обучению 10 тыс. украинских военнослужащих.

"Поддержка Великобритании очень значительна. Это отличный пример сотрудничества и помощи", - отметил Буданов.

20 мая Кирилл Буданов заявил, что, несмотря на то, что Россия может продлить боевые действия до конца года, она стратегически уже проиграла.

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